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О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в Мажилисе
О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в Мажилисе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47505
О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в Мажилисе
Отправлено: 06.09.23 - 16:27
Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов заявил, что в Казахстане уровень жизни и реальные доходы людей стабильно продолжают падать. Для того, чтобы хоть как-то решить проблему, мажилисмен предложил ввести государственное регулирование для сдерживания роста цен на продукты.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 30284
Re: О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в...
Отправлено: 06.09.23 - 16:27
Цитата:
Хех..
Очередное вранье..
Всегда играли другие, родственники первого торгаши, их прикрепленные банки и остальные зятья и внуки торгашей определенной семьи.
Государства там никогда не было..
Те же сахарные забоды, семья торгаша Тулибаева и их остальных родственничков..
И так везде..
Депутат отметил, что государство всегда и во все времена играло важную роль и оказывало ключевое влияние, особенно в периоды кризисов, на функционирование экономики.
Хех..
Очередное вранье..
Всегда играли другие, родственники первого торгаши, их прикрепленные банки и остальные зятья и внуки торгашей определенной семьи.
Государства там никогда не было..
Те же сахарные забоды, семья торгаша Тулибаева и их остальных родственничков..
И так везде..
Re: О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в...
Отправлено: 06.09.23 - 20:09
Цитата:
Спасибо конечно депутату за заботу,но он явно не в теме,25% чистой прибыли на продуктах никогда не было,даже если от закупочной цены накрутить 25%,то отсюда сразу можно отнять 3% 3п продавца ,1.5-2%банковские комиссии по картам,3% налог итого 7.5-8% только очевидных расходов,коммуналку,запчасти,топливо я вообще не считал,итого выходит, что накручивать надо 32% что на продуктах вообще не реально.
установление коридора и предельных значений для чистой прибыли при ценообразовании на товары первой необходимости и товары, входящие в состав потребительской корзины в пределах 25 процентов;
Источник:
Источник:
Спасибо конечно депутату за заботу,но он явно не в теме,25% чистой прибыли на продуктах никогда не было,даже если от закупочной цены накрутить 25%,то отсюда сразу можно отнять 3% 3п продавца ,1.5-2%банковские комиссии по картам,3% налог итого 7.5-8% только очевидных расходов,коммуналку,запчасти,топливо я вообще не считал,итого выходит, что накручивать надо 32% что на продуктах вообще не реально.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1402
Re: О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в...
Отправлено: 07.09.23 - 09:17
Цитата:
Вот откуда вот такие бездарные неграмотные депутаты берутся? И кто за таких идиотов голосует?
Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов
Источник:
Источник:
Вот откуда вот такие бездарные неграмотные депутаты берутся? И кто за таких идиотов голосует?
Re: О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в...
Отправлено: 07.09.23 - 10:28
Цитата:
Уже проходили всё это во время пандемии,депутат наверное по магазинам не ходит ,не видел пустые полки и таблички с надписью товар в пути.
С помощью ценового регулирования государство имеет возможность воздействовать на цены таким образом, чтобы контролировать оборот тех или иных товаров.
Источник:
Источник:
Уже проходили всё это во время пандемии,депутат наверное по магазинам не ходит ,не видел пустые полки и таблички с надписью товар в пути.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4719
Re: О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в...
Отправлено: 07.09.23 - 10:42
Цитата:
Мы с вами -не Макс же с Драконом за них голосует.
Цитата:
Ещё как ходит и ещё как знает: - там дураков нема: - депутаты Мажилиса - это нотариальная контора Правительства и АП - что им скажут оттуда, то они и исполнят.
ПолиграфЪ Боярышников:
И кто за таких идиотов голосует?
И кто за таких идиотов голосует?
Мы с вами -не Макс же с Драконом за них голосует.
Цитата:
Добринцофф:
,депутат наверное по магазинам не ходит ,не видел пустые полки и таблички
,депутат наверное по магазинам не ходит ,не видел пустые полки и таблички
Ещё как ходит и ещё как знает: - там дураков нема: - депутаты Мажилиса - это нотариальная контора Правительства и АП - что им скажут оттуда, то они и исполнят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3110
О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в Мажилисе
Отправлено: 07.09.23 - 10:45
Давно уже доказано, что любое искусственное ограничение цены вызывает дефицит товара.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2735
Re: О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в...
Отправлено: 07.09.23 - 11:00
Популизм чистой воды, больше сказать то нечего
О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в Мажилисе
Отправлено: 07.09.23 - 11:09
Цитата:
Точняк, на нас не надо сваливать, мы не при делах
ACROS:
Мы с вами -не Макс же с Драконом за них голосует.
Мы с вами -не Макс же с Драконом за них голосует.
Точняк, на нас не надо сваливать, мы не при делах
Re: О госрегулировании цен на продукты в Казахстане заговорили в...
Отправлено: 07.09.23 - 11:19
Цитата:
А я предлагаю ввести талоны. Не знаю правда, поможет это или нет - но и мажилисмен ведь тоже не может знать наверняка, поможет ли госрегулирование
Для того, чтобы хоть как-то решить проблему, мажилисмен предложил ввести государственное регулирование для сдерживания роста цен на продукты
А я предлагаю ввести талоны. Не знаю правда, поможет это или нет - но и мажилисмен ведь тоже не может знать наверняка, поможет ли госрегулирование
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