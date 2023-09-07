Отправлено: - 11:19

Они же должны быть более профессиональными, и подготовка у них все же лучше должна быть. Но я заметил - они прямо режут, не держат дистанцию, - отмечает он. - Аэродинамика же больше, прямо затягивает под машину. А на трассе чуть ли не сносят.

Цитата:Тут ключевое слово,( должны быть) Как и в других профессиях везде есть чайники. Не каждый слесарь, сварщик, и даже учитель профессионал. Много людей находятся не на своём месте)