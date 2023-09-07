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≡ "Сталкиваешься с непониманием" - Гонщики и любители о проблемах велосообщества и велоспорта в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47505
"Сталкиваешься с непониманием" - Гонщики и любители о проблемах велосообщества и велоспорта в Костанайской области
Отправлено: 07.09.23 - 10:12
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Подготовка водителей автомобилей, строительство инфраструктуры, нанесение разметки и установка дорожных знаков, некачественная работа видеокамер на дорогах, бездействие чиновников в популяризации массовых видов спорта - это лишь малый перечень того, что волнует активистов ОО «Велосообщество «Костанай» и профессиональных спортсменов.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
582
"Сталкиваешься с непониманием" - Гонщики и любители о проблемах велосообщества и велоспорта в Костанайской области
Отправлено: 07.09.23 - 10:12
#1
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Как автомобилист, со своей стороны хочу напомнить велосообществу и особенно спортсменам из ДЮСШ пункты ПДД РК: п24.2. "Велосипедисты двигаются ... по правому КРАЮ проезжей части", и п.24.3. "Велосипедисты по дороге двигаются в ОДИН ряд."

Давайте будем уважать друг друга в обе стороны, а не только мы вас.

[Исправлено: самый умный, 07.09.2023 - 10:14]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13106
Re: "Сталкиваешься с непониманием" - Гонщики и...
Отправлено: 07.09.23 - 10:47
#2
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Цитата:
самый умный:

Вот! Я как велосипедист с маленьким стажем и водитель профессионал с большим стажем хочу сказать следующее) Менталитет водителей Европы и наших это небо и земля. Когда по Европе катаюсь на велике даже по дороге а не по велодорожки водители объезжают молча. Со дворов выезжает остановится пропустит, улыбнётся и ещё головой кивнет типа поздоровался. Красавчики!!!
Ну когда катаешся в наших городах это жесть. Сигналят что я им мешаю каждый второй. Со двора если их драндулет/унитаз/гроб на колёсах выезжает , то даже не посмотрит в мою сторону. Прет как баран.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4719
Re: "Сталкиваешься с непониманием" - Гонщики и...
Отправлено: 07.09.23 - 10:54
#3
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То же самое: -как то не всегда придавал им значения: - едут и едут, только мешают мне, но стараюсь аккуратно объехать их.
На трассе, ночью, их плохо видно- мало на велике и на одежде светоотражающих знаков.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2735
Re: "Сталкиваешься с непониманием" - Гонщики и...
Отправлено: 07.09.23 - 11:08
#4
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А я их боюсь, как и скутеристов, с мотоциклистами, всегда стараюсь держаться от них подальше. Я не знаю как велособщество, львиная доля велосипедистов правила не соблюдает, двинуться на красный свет за нечего делать. Иной раз стоишь и хочется крикнуть:"Куда ты дурашка ?"
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13106
Re: "Сталкиваешься с непониманием" - Гонщики и...
Отправлено: 07.09.23 - 11:19
#5
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Цитата:
Они же должны быть более профессиональными, и подготовка у них все же лучше должна быть. Но я заметил - они прямо режут, не держат дистанцию, - отмечает он. - Аэродинамика же больше, прямо затягивает под машину. А на трассе чуть ли не сносят.

Тут ключевое слово,( должны быть) Как и в других профессиях везде есть чайники. Не каждый слесарь, сварщик, и даже учитель профессионал. Много людей находятся не на своём месте)
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