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≡ Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47505
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 15:28
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У казахстанцев есть страх перед масштабными авариями, основанный на историческом опыте. По этой причине многие выступают против строительства атомной электростанции (АЭС), считает депутат Мажилиса Сергей Пономарев.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4719
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 07:40
#90
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Цитата:
maxsaf:
реально обидно стало


Абида, болмасын, братишка ( ударение на первое "а")!!!!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4280
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 07:50
#91
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Цитата:
maxsaf:
Вот щас вот реально обидно стало


Среди доморощенных тоже, чтобы не было обидно.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
608
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 09:33
#92
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Уважаемые форумчане, не отклоняйтесь от темы. Переписки на тему местных жителей, уехавших в другие старны и прочее, пожалуйста, во флуд.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18832
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 09:47
#93
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Цитата:
ACROS:
Ну, тогда вперёд:- флаг вам в руки - занимайтесь ликбезом. Всегда знал:- заграница нам поможет.

Надо сначала определить пробелы в знаниях, узнать, какие вопросы вас беспокоят, потом спокойно, без паники все проблемы разобрать. С учётом статистики, работы над ошибками и давления со стороны "зелёных". Что вас беспокоит?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4719
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 09:58
#94
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Цитата:
maxsaf:
Что вас беспокоит?


Да, ужжжж!!
Не поможет, видимо, заграница, по причине - бестолковщины и вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
Не будем грузить, апельсины бочками, и лёд не тронется.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2735
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 10:52
#95
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Цитата:
maxsaf:
Вот щас вот реально обидно стало

Я же говорил не понимаю в смайликах, вроде со слезами должен быть
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18832
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 11:00
#96
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Цитата:
ACROS:
Не поможет, видимо, заграница, по причине - бестолковщины

Ну с самооценкой у вас совсем беда, хотя там ниче сложного - наливаешь воду, она становится "тяжёлой" и бац - лучшая защита от радиации :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13934
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 11:50
#97
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Цитата:
maxsaf:
Я тоже против. Топите печки саксаулом, ну или, этим, как там его...

или учителями информатики из канады? Цитата:
Эл-починно:
Кизяком?

в принципе одно и то тоже что и выше)
Цитата:
Мишаня:
Сейчас в РК это взято под контроль, урегулировано. Майнеры получают ТУ, ставя автоматику противоаварийного управления. Но генерируемая мощность от этого не прибавляется, просто предотвращение таких блекаутов

блэкауты предотвращают но рост ферм все ровно же ложиться на энергопотребление всей страны? Цитата:
maxsaf:
Я тоже против. Топите печки

казалось бы причем тут тепло и энергостанции
но учителям информатики прощается
они комбайны то шайтан машиной называют)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13934
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 11:56
#98
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итак
резюмируем
россиянин мишаня
канадец макс
немец пачиненый
яро за аэс в казахстане
приводят аргументы и факты того что казахстану без российского аэс ну никак
и дефисит у нас
и блэкауты
вот все сходиться чтобы именно российское аэс построить на балхаше
и убеждают нас в этом граждане иных стран почему-то
где правительства этих стран (кроме россии этим уже не выгодно) отходит от использования аэс
иронично)))
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