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≡ Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47502
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 15:28
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У казахстанцев есть страх перед масштабными авариями, основанный на историческом опыте. По этой причине многие выступают против строительства атомной электростанции (АЭС), считает депутат Мажилиса Сергей Пономарев.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4713
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 07:40
#90
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Цитата:
maxsaf:
реально обидно стало


Абида, болмасын, братишка ( ударение на первое "а")!!!!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4280
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 07:50
#91
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Цитата:
maxsaf:
Вот щас вот реально обидно стало


Среди доморощенных тоже, чтобы не было обидно.
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
608
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 09:33
#92
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Уважаемые форумчане, не отклоняйтесь от темы. Переписки на тему местных жителей, уехавших в другие старны и прочее, пожалуйста, во флуд.
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