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≡ Процесс по делу о финансовой пирамиде "ФИНИКО" проходит в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47502
Процесс по делу о финансовой пирамиде "ФИНИКО" проходит в Костанае
Отправлено: 06.09.23 - 18:33
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Жителя Костаная Николая БУХАРИНА обвиняют в руководстве одним из филиалов финансовой пирамиды «ФИНИКО», создатели которой находятся в РФ. По делу проходят более 30 потерпевших, ущерб - около 100 млн тенге.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6298
Re: Процесс по делу о финансовой пирамиде "ФИНИКО"...
Отправлено: 06.09.23 - 18:33
#1
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Почему такая избирательность в отношении именно этих людей, особенно тот момент, когда полисмены ищут потерпевших. Когда я писал заявление в прокуратуру и говд в отношении импульс-сити, особенно их организаторов в лице албина, коноваловой, когда потерпевших было больше сто человек, спустили на тормоза и вообще не увидели состава. Такая супер активность п/х органов наводит на разные мысли...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1402
Re: Процесс по делу о финансовой пирамиде "ФИНИКО"...
Отправлено: 07.09.23 - 09:13
#2
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Цитата:
БУХАРИНА

..ты что делаешь?
-б....ю!
Цитата:
По версии обвинения, вкладчики несли в финпирамиду от 500 000 до 20 млн тенге.

Источник:


Вот интересно,где у этих вкладчиков мозги? Сами накосячать потом бегают пишут заявления,жалобы.
Цитата:
сайлау курманов:
Почему такая избирательность в отношении именно этих людей, особенно тот момент, когда полисмены ищут потерпевших.

Сейчас не те времена!
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