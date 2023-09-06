Отправлено: - 09:13

БУХАРИНА





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49920 По версии обвинения, вкладчики несли в финпирамиду от 500 000 до 20 млн тенге.Источник:

сайлау курманов:

Почему такая избирательность в отношении именно этих людей, особенно тот момент, когда полисмены ищут потерпевших.

Цитата:..ты что делаешь?-б....ю!Цитата:Вот интересно,где у этих вкладчиков мозги? Сами накосячать потом бегают пишут заявления,жалобы.Цитата:Сейчас не те времена!