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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49921 - Представьте, как туда подниматься. Ребенок бежит впереди, - говорила молодая женщина.Источник:

Цитата:Когда случиться ДТП,наезд на ребёнка вот это будет уже горе! Это просто банальная людская лень! Решение этой проблемы только в твёрдой решимости искоренить проблему установкой забора. Аналогично было на остановке "Академия"..с ДТП..установили забор ...всё бабка пошептала...все идут к светофору!