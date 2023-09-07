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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 23 из 23«1...212223
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30284
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 00:09
#331
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Цитата:
ACROS:
Ну да: - далеко ходить не надо - и в Костанае дома новые разваливаются.

Ну смотря от фирмы, если БК строй, то она вроде зарекомендовала себя.
Копаться просто надо
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30284
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 01:41
#332
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Ох у нас что, прямо сейчас..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30284
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 01:51
#333
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Беш с курицы и картошки..

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18827
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 01:55
#334
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Цитата:
111:
Беш с курицы и картошки..

У тебя от беша там только посуда :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30284
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 02:00
#335
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Цитата:
maxsaf:
У тебя от беша там только посуда

Я же озвучил...
Нет, озвучил в инстаграмме..
Да, точно.
Уже все путается..
Начинаю развивать инсту
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18827
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 02:03
#336
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Цитата:
111:
Уже все путается..

Тихо шифером шурша... 8-) :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18827
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 02:04
#337
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Цитата:
111:
Уже все путается.. Начинаю развивать инсту

Абайка тоже путался, когда писал с нескольких аккаунтов :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18827
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 02:05
#338
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Цитата:
111:
Нет, озвучил в инстаграмме..

Там ты тоже гадишь? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30284
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 08:51
#339
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Наконец то добрался до этой страницы и как видим, там не только с инстаграма, а и нас печатают..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30284
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 08:52
#340
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Вот еще

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30284
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 08:54
#341
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Еще что то..

Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18827
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 09:22
#342
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Цитата:
111:
Наконец то добрался до этой страницы и как видим, там не только с инстаграма, а и нас печатают..

Фигасе) может и итоги голосования за русский язык в газету попадут :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18827
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 09:25
#343
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Цитата:
111:
а и нас печатают..

Ладно, пошел я видео с извинениями записывать, лучше заранее перестраховаться. Мне теперь надо список, кого я обидел, ну и ссылку соответственно, как же без неё :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4712
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.09.23 - 09:32
#344
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Цитата:
maxsaf:
лучше заранее перестраховаться.


Правильно, что там у юристов учитывается: - добровольное и чистосердечное смягчает и уменьшает .
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