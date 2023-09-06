Отправлено: - 23:16

saba:

Это не была АЭС, это что то наподобие. МАЭК в составе которой был единственный реактор и который как раз работал в большую часть на опреснение морской воды

Цитата:Так то реакторы в принципе только тепло и производят. Но если рядом поставить турбину, то часть тепла станет электричеством.