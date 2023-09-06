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Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47502
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 15:28
У казахстанцев есть страх перед масштабными авариями, основанный на историческом опыте. По этой причине многие выступают против строительства атомной электростанции (АЭС), считает депутат Мажилиса Сергей Пономарев.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2731
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:15
Я не знаю насколько правда, не проверял, но есть устойчивый слух о повышенном радиационном фоне в Костанайской области. Любая разрытая яма фонит, а у нас их не одна.ССГПО, бывший ЛГОК, асбестовый комбинат в Житикаре и т.д. С дозиметром ходить страшно и не буду , лучше не знать. Но онкология это достаточно популярная болезнь в нашей области
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:15
Комментарий проходит проверку.
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:16
Цитата:
Так то реакторы в принципе только тепло и производят. Но если рядом поставить турбину, то часть тепла станет электричеством.
saba:
Это не была АЭС, это что то наподобие. МАЭК в составе которой был единственный реактор и который как раз работал в большую часть на опреснение морской воды
Это не была АЭС, это что то наподобие. МАЭК в составе которой был единственный реактор и который как раз работал в большую часть на опреснение морской воды
Так то реакторы в принципе только тепло и производят. Но если рядом поставить турбину, то часть тепла станет электричеством.
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:17
Цитата:
Ну да, он же сам "фонит"
saba:
С дозиметром ходить страшно и не буду
С дозиметром ходить страшно и не буду
Ну да, он же сам "фонит"
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:17
Цитата:
Понял, вопросов больше нет. Хотя откуда (пропущу кто) может знать историю мира?
Я вроде нормально историю и не совсем, но никого не трогая излагаю. Ну не было АЭС в Казахстане, называйте меня как хотите. А вот будет ли, это уже другой вопрос. Удачи!
ACROS:
Откуда чужестранец может знать историю Казахстана ?
Откуда чужестранец может знать историю Казахстана ?
Понял, вопросов больше нет. Хотя откуда (пропущу кто) может знать историю мира?
Я вроде нормально историю и не совсем, но никого не трогая излагаю. Ну не было АЭС в Казахстане, называйте меня как хотите. А вот будет ли, это уже другой вопрос. Удачи!
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:18
Комментарий проходит проверку.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4709
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:21
Цитата:
Хорошо: - для вас-не было. Перепишем историю, если что. Успокоились??
Эл-починно:
Ну не было АЭС в Казахстане, называйте меня как хотите
Ну не было АЭС в Казахстане, называйте меня как хотите
Хорошо: - для вас-не было. Перепишем историю, если что. Успокоились??
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:21
Цитата:
Вот такая штука сделает вас ещё смелее
saba:
С дозиметром ходить страшно и не буду , лучше не знать.
С дозиметром ходить страшно и не буду , лучше не знать.
Вот такая штука сделает вас ещё смелее
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:22
Цитата:
Я и не нервничал, Вам и Саба написал о том же.
ACROS:
Перепишем историю, если что. Успокоились??
Перепишем историю, если что. Успокоились??
Я и не нервничал, Вам и Саба написал о том же.
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:26
Завтра надо будет Мишаню почитать. Он как никак действующий энергетик.
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:30
Цитата:
Зачем переписывать? Просто фото турбины генератора Шевченковской АЭС скиньте сюда, и он успокоится
ACROS:
Хорошо: - для вас-не было. Перепишем историю, если что. Успокоились??
Хорошо: - для вас-не было. Перепишем историю, если что. Успокоились??
Зачем переписывать? Просто фото турбины генератора Шевченковской АЭС скиньте сюда, и он успокоится
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:35
Комментарий проходит проверку.
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 05:50
Цитата:
Почитаем, походу он самый толковый в этом вопросе, среди поуехавших вездесущих иностранцев.
Эл-починно:
Завтра надо будет Мишаню почитать. Он как никак действующий энергетик.
Завтра надо будет Мишаню почитать. Он как никак действующий энергетик.
Почитаем, походу он самый толковый в этом вопросе, среди поуехавших вездесущих иностранцев.
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 05:59
Ого, в ветке под 90 комментариев написали. Думаю, что много интересного в виде ликбеза узнали. Похоже скоро станем диванными спецами по строительству АЭС, как ранее по Ковиду были .
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