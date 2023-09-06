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≡ Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47502
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 15:28
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У казахстанцев есть страх перед масштабными авариями, основанный на историческом опыте. По этой причине многие выступают против строительства атомной электростанции (АЭС), считает депутат Мажилиса Сергей Пономарев.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2731
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:15
#75
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Я не знаю насколько правда, не проверял, но есть устойчивый слух о повышенном радиационном фоне в Костанайской области. Любая разрытая яма фонит, а у нас их не одна.ССГПО, бывший ЛГОК, асбестовый комбинат в Житикаре и т.д. С дозиметром ходить страшно и не буду , лучше не знать. Но онкология это достаточно популярная болезнь в нашей области
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1068
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:15
#76
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18820
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:16
#77
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Цитата:
saba:
Это не была АЭС, это что то наподобие. МАЭК в составе которой был единственный реактор и который как раз работал в большую часть на опреснение морской воды

Так то реакторы в принципе только тепло и производят. Но если рядом поставить турбину, то часть тепла станет электричеством. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18820
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:17
#78
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Цитата:
saba:
С дозиметром ходить страшно и не буду

Ну да, он же сам "фонит" :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2220
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:17
#79
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Цитата:
ACROS:
Откуда чужестранец может знать историю Казахстана ?

Понял, вопросов больше нет. Хотя откуда (пропущу кто) может знать историю мира? :lol:
Я вроде нормально историю и не совсем, но никого не трогая излагаю. Ну не было АЭС в Казахстане, называйте меня как хотите. А вот будет ли, это уже другой вопрос. Удачи!
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1068
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:18
#80
Комментарий проходит проверку.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4709
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:21
#81
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Цитата:
Эл-починно:
Ну не было АЭС в Казахстане, называйте меня как хотите


Хорошо: - для вас-не было. Перепишем историю, если что. Успокоились??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18820
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:21
#82
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Цитата:
saba:
С дозиметром ходить страшно и не буду , лучше не знать.

Вот такая штука сделает вас ещё смелее :lol:

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2220
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:22
#83
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Цитата:
ACROS:
Перепишем историю, если что. Успокоились??

Я и не нервничал, Вам и Саба написал о том же.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2220
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:26
#84
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Завтра надо будет Мишаню почитать. Он как никак действующий энергетик.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18820
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:30
#85
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Цитата:
ACROS:
Хорошо: - для вас-не было. Перепишем историю, если что. Успокоились??

Зачем переписывать? Просто фото турбины генератора Шевченковской АЭС скиньте сюда, и он успокоится :lol:
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1068
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 23:35
#86
Комментарий проходит проверку.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4279
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 05:50
#87
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Цитата:
Эл-починно:
Завтра надо будет Мишаню почитать. Он как никак действующий энергетик.


Почитаем, походу он самый толковый в этом вопросе, среди поуехавших вездесущих иностранцев.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4279
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 07.09.23 - 05:59
#88
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Ого, в ветке под 90 комментариев написали. Думаю, что много интересного в виде ликбеза узнали. Похоже скоро станем диванными спецами по строительству АЭС, как ранее по Ковиду были :-P .
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