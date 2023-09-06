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≡ Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47502
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 15:28
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У казахстанцев есть страх перед масштабными авариями, основанный на историческом опыте. По этой причине многие выступают против строительства атомной электростанции (АЭС), считает депутат Мажилиса Сергей Пономарев.
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Мишаня
* Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1060
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 20:59
#30
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Цитата:
Эл-починно:
Устарело, 10-ть лет слишком много

В передовом Казахстане, возможно, применяемый нормативный прогнозный параметр ниже при расчете перспективных моделей и балансов. Там же гигантский опыт строительства новых генерирующих мощностей. А мы в России - влачим совковое наледие. Конечно же я ошибся, вынужден признать. Это только в РФ временны́е нормы остались со времен Советов.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2206
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 20:59
#31
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Цитата:
maxsaf:
Заметь, это не я сказал) вместе теперь будем прощение на камеру просить

Зачем? В / на незалежной

Можно точно так же и на кизяке. 8-)
Швейцария добрая. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2206
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 21:25
#32
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//"Поэтому я считаю, что нужно очень глубоко вникать в тему, и то, что будет референдум в нашей стране, а это очень недешевое мероприятие, я считаю, что это очень актуально, это очень важно", - добавил мажилисмен.//

Ну вот пусть тогда организаторы таких референдумов и те кто проголосует против. Вот пусть они и оплачивают необходимое повышение тарифов и не бузят потом. Типа мы же не знали, что так будет. 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2206
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 21:32
#33
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Цитата:
Мишаня:
Конечно же я ошибся

Я не специалист по нормам, ПТБ, ПТЭ и прочее, уже более 25-ти лет как в "соседней" отрасли. Какими бы они там и где не были, считаю 10-ть лет устаревшими. Просто моё мнение. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18771
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 21:37
#34
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Цитата:
Эл-починно:
Какими бы они там и где не были, считаю 10-ть лет устаревшими. Просто моё мнение.

Тут же товарищ сказал, что запасов чего-то там ещё на 15 лет, так что можно дальше релаксировать :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18771
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 21:41
#35
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Цитата:
Эл-починно:
Можно точно так же и на кизяке.

Не, лучше строить экологически чистые мини-станции без вредного выхлопа:



:lol:
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Мишаня
* Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1060
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 21:46
#36
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Цитата:
Эл-починно:
Просто моё мнение.

Приведенные в личном мнении нормы никак не относятся к тому, что я декларировал. В РФ по конфигурации/топологии сети расчет на год, с перспективой до 5 лет. А по генерирующим мощностям - 10. Тут мнения могут быть разные, но разрабатывали нормативы умные люди. Не уверен, что Национальный диспетчерский центр Системного оператора (филиал АО «KEGOC» – НДЦ СО) использует другие прогнозные параметры. Другими словами,не умничая, без новой генерации энергосистеме РК кранты через 10 лет. Южной части, в частности. Нет желания строить АЭС, стройте ТЭС, тяните энергоносители для производства ЭЭ. Но это дороже, и без воды тоже никак. ;-)
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Мишаня
* Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1060
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 21:58
#37
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Познавательная статья о ситуации в 21 году
1000 МВт фактический дефицит. Это 2 блока АЭС, или 4 блока с современными газо- паро- турбинными установками ТЭС. И это "сейчас и здесь". Всем добра!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18771
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 22:01
#38
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Цитата:
ACROS:
Дефицита электроэнергии у нас - НЕТ.

Так он появится, хотя бы потому, что заставят ТЭС закрыть. Пусть и не завтра, но заставят.

[Исправлено: maxsaf, 06.09.2023 - 22:02]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2728
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 22:04
#39
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Цитата:
maxsaf:
запасов чего-то там ещё на 15 лет

Запасов нефти на 50 лет, если не задумываться то нашему поколению хватит. Разведанных. А уран бездарно отдаём лучшие месторождения, дело там не в национальной принадлежности выгодоприобретателей. а в том . что за бесплатно отдали двум предпринимателям, одному нашему, другому российскому одно из самых крупных месторождений Казахстана, а они по прошествии нескольких лет с САНКЦИИ правительства РК перепродали за 5 по моему миллиардов долларов дочке Росатома. И ничего, никто практически не возмутился. Кроме нескольких общественников вроде Джакишева и Борейко. Такая афера века переходящая от старых правителей к новым. Бесплатно отдавали при Назарбаеве, перепродажу санкционировали при Токаеве.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18771
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 22:05
#40
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Цитата:
abaika95:
большинство тех кто выступает против аэс не хотят чтобы строительство тут вел росатом

Цитата:
111:
Я лично просто не хочу кормить тех

Ну пусть другие строят, в чем проблема? :lol:
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Мишаня
* Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1060
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 22:06
#41
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18771
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 22:08
#42
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Цитата:
saba:
Запасов нефти на 50 лет, если не задумываться то нашему поколению хватит. Разведанных

Забудьте уже об ископаемом топливе, не дадут вам его ещё 50 лет жечь. Акрос же сказал, земледелие загибается, жарко стало.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4697
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 22:09
#43
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Цитата:
saba:
Проблемы безопасности в АЭС гораздо меньше

Цитата:
Kairat stayer:
Остаюсь при своем мнении,


Можно крутить и туда и сюда: - ответьте на конкретный вопрос: - вы со своими детьми переедете в Улькен и будете жить рядом с действующей АЭС ??
Лично я нет - вокруг неё радиация ВСЕГДА превышает ПДК.
Персонал станции ВСЕГДА под защитой, а местное население - НЕТ.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2728
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 22:10
#44
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Цитата:
Мишаня:
Но это дороже, и без воды тоже никак.

Вся проблема ещё и в том, что там где наибольший дефицит э/энергии, таи же и наибольший дефицит водных ресурсов. Собирались где то под Шымкентом строить солнечную станцию на 300МВт построить, но бурных реляций нет, наверное тоже пошло не по плану.
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