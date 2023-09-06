Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 15:28
У казахстанцев есть страх перед масштабными авариями, основанный на историческом опыте. По этой причине многие выступают против строительства атомной электростанции (АЭС), считает депутат Мажилиса Сергей Пономарев. Читать новость
В передовом Казахстане, возможно, применяемый нормативный прогнозный параметр ниже при расчете перспективных моделей и балансов. Там же гигантский опыт строительства новых генерирующих мощностей. А мы в России - влачим совковое наледие. Конечно же я ошибся, вынужден признать. Это только в РФ временны́е нормы остались со времен Советов.
//"Поэтому я считаю, что нужно очень глубоко вникать в тему, и то, что будет референдум в нашей стране, а это очень недешевое мероприятие, я считаю, что это очень актуально, это очень важно", - добавил мажилисмен.//
Ну вот пусть тогда организаторы таких референдумов и те кто проголосует против. Вот пусть они и оплачивают необходимое повышение тарифов и не бузят потом. Типа мы же не знали, что так будет.
Приведенные в личном мнении нормы никак не относятся к тому, что я декларировал. В РФ по конфигурации/топологии сети расчет на год, с перспективой до 5 лет. А по генерирующим мощностям - 10. Тут мнения могут быть разные, но разрабатывали нормативы умные люди. Не уверен, что Национальный диспетчерский центр Системного оператора (филиал АО «KEGOC» – НДЦ СО) использует другие прогнозные параметры. Другими словами,не умничая, без новой генерации энергосистеме РК кранты через 10 лет. Южной части, в частности. Нет желания строить АЭС, стройте ТЭС, тяните энергоносители для производства ЭЭ. Но это дороже, и без воды тоже никак.
Запасов нефти на 50 лет, если не задумываться то нашему поколению хватит. Разведанных. А уран бездарно отдаём лучшие месторождения, дело там не в национальной принадлежности выгодоприобретателей. а в том . что за бесплатно отдали двум предпринимателям, одному нашему, другому российскому одно из самых крупных месторождений Казахстана, а они по прошествии нескольких лет с САНКЦИИ правительства РК перепродали за 5 по моему миллиардов долларов дочке Росатома. И ничего, никто практически не возмутился. Кроме нескольких общественников вроде Джакишева и Борейко. Такая афера века переходящая от старых правителей к новым. Бесплатно отдавали при Назарбаеве, перепродажу санкционировали при Токаеве.
Можно крутить и туда и сюда: - ответьте на конкретный вопрос: - вы со своими детьми переедете в Улькен и будете жить рядом с действующей АЭС ?? Лично я нет - вокруг неё радиация ВСЕГДА превышает ПДК. Персонал станции ВСЕГДА под защитой, а местное население - НЕТ.
Вся проблема ещё и в том, что там где наибольший дефицит э/энергии, таи же и наибольший дефицит водных ресурсов. Собирались где то под Шымкентом строить солнечную станцию на 300МВт построить, но бурных реляций нет, наверное тоже пошло не по плану.
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