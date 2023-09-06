Re: Десять порывов выявили испытания теплосетей Рудного. Когда...

Отправлено: - 21:45

Я ещё месяц назад сказал, что Аким Рудного не владеет ситуацией и на названный им срок ориентироваться не стоит. Сомневаюсь (и теперь имею основание), что и 20 сентября подключат дома. Аким обещал, что 1 июля газ в новых микрорайонах подключат, а его до сих пор нет, правда не сказал какого года.