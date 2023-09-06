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≡ Десять порывов выявили испытания теплосетей Рудного. Когда горожанам дадут горячую воду?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47502
Десять порывов выявили испытания теплосетей Рудного. Когда горожанам дадут горячую воду?
Отправлено: 06.09.23 - 21:45
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В акимате и "Теплосетях" несколько раз повторили, что им удалось снизить количество порывов по сравнению с весной. А все порывы произошли в тех местах, куда ремонт еще не добрался. Прокомментировали и дефицит труб, который задерживает ремонт сетей.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1103
Re: Десять порывов выявили испытания теплосетей Рудного. Когда...
Отправлено: 06.09.23 - 21:45
#1
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Я ещё месяц назад сказал, что Аким Рудного не владеет ситуацией и на названный им срок ориентироваться не стоит. Сомневаюсь (и теперь имею основание), что и 20 сентября подключат дома. Аким обещал, что 1 июля газ в новых микрорайонах подключат, а его до сих пор нет, правда не сказал какого года.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4697
Re: Десять порывов выявили испытания теплосетей Рудного. Когда...
Отправлено: 06.09.23 - 22:01
#2
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Цитата:
Дантист:
Аким Рудного не владеет ситуацией



Я тоже сказал: что он вообще не справиться с подготовкой к зиме.
Рудный зимой ждёт повторение прошлой зимы.
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