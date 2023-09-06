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≡ Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47502
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 21:56
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По поручению главы государства с 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы повысится с 70 до 85 тыс. тенге. Кого коснется повышение МЗП, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1805
Re: Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 21:56
#1
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Странный заголовок. Кого коснётся... Всех, естественно. Ждём повышения тарифов, зарплату же надо повышать, а где денюжку взять? У населения, естественно.
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