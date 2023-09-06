Отправлено: - 19:48

abaika95:

просто в китае повысили плату за пользование электроэнергией в промышленных масштабах от чего все майнеры китай пришли к нам где плата за электричество копеечная

Цитата:Не совсем так. В Китае запретили это блудство. На фоне бесконтрольного майнинга в РК в 2022 произошла межсистемная авария, разорвавшая связь с южным кольцом 500кВ, когда Кыргызстан, Узбекистан выделились на изолированный район, а юг РК погас. Произошла перегрузка ВЛ, возник дефицит мощности. Сейчас в РК это взято под контроль, урегулировано. Майнеры получают ТУ, ставя автоматику противоаварийного управления. Но генерируемая мощность от этого не прибавляется, просто предотвращение таких блекаутов