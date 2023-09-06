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≡ Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47499
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 15:28
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У казахстанцев есть страх перед масштабными авариями, основанный на историческом опыте. По этой причине многие выступают против строительства атомной электростанции (АЭС), считает депутат Мажилиса Сергей Пономарев.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4277
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 19:12
#15
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Цитата:
saba:
Никого не забыли


Квартиросдатчиков упустил :lol:.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13104
Re: Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 19:23
#16
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Цитата:
abaika95:

Я так и не понял как это работает? Типа купил на алике эту ферму, включил в розетку сел на диван и всё, начал богатеть?)
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1051
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 19:48
#17
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Цитата:
abaika95:
просто в китае повысили плату за пользование электроэнергией в промышленных масштабах от чего все майнеры китай пришли к нам где плата за электричество копеечная

Не совсем так. В Китае запретили это блудство. На фоне бесконтрольного майнинга в РК в 2022 произошла межсистемная авария, разорвавшая связь с южным кольцом 500кВ, когда Кыргызстан, Узбекистан выделились на изолированный район, а юг РК погас. Произошла перегрузка ВЛ, возник дефицит мощности. Сейчас в РК это взято под контроль, урегулировано. Майнеры получают ТУ, ставя автоматику противоаварийного управления. Но генерируемая мощность от этого не прибавляется, просто предотвращение таких блекаутов
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2200
Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 19:48
#18
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Тут и раздумывать нечего, АЭС нужна - строить нужно. Выведут опять на Экибастузе 1-2 блока на ремонт, другой аварийно остановится и что? Приехали - сдрасте 90-ые и веярные отключения. К тому же от угля уходить нужно - дорого и не рентабельно. с Перспективой если рассматривать, то одной АЭС мало будет. ;-)
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