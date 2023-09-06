Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 15:28
У казахстанцев есть страх перед масштабными авариями, основанный на историческом опыте. По этой причине многие выступают против строительства атомной электростанции (АЭС), считает депутат Мажилиса Сергей Пономарев. Читать новость
Да плевать казахстанцам на аварии большинство тех кто выступает против аэс не хотят чтобы строительство тут вел росатом
Цитата:
о я совершенно точно знаю, что тех энергетических мощностей, которые есть в стране, не хватит. А мы говорим о перспективе через пять лет… Сейчас мы уже сталкиваемся с отсутствием воды, ее нехваткой. Через пять лет у нас будут также отключать электрическую энергию в стране, если мы не примем меры", - заявил Сергей Пономарев.
подожжжите) а что срочно изменилось за пару лет так что нам резко стало не хватать мощностей? а что измениться еще за 5 лет? у нас тут 10 металопрокатных заводов построят? или у нас населения миллионов на 20 прибавиться что электроэнергии не хватит на них? а может лучше сказать правду зачем правительство проталкивает тут аэс?)) ведь ответ то на поверхности в 21 году казахстан стал вторым в мире((!!) по майинингу биткоина на первом месте сша и нет естественно это не из за нашей цифровизации просто в китае повысили плату за пользование электроэнергией в промышленных масштабах от чего все майнеры китай пришли к нам где плата за электричество копеечная по всей степи казахстана уже сотни крипто ферм мы буквально уже воплощаем мир киберпанка в кост области уже помойму 5 кулибаевских таких ферм стоит охраняемых и естественно все это жрет огромное количество электричества как десятки заводов повесить плату за электричество на население нельзя тут бунт возникнет надо увеличивать мощности а как? тэц не справиться гэс нам кыргызы не дают ветряки это капля в море остается аэс вот поэтому сейчас начнут искусственно отрубать свет зато мы на втором месте!!)
Согласен, аварии нам по барабану. Я лично просто не хочу кормить тех, кто убивает тысячами украинский братский нам народ.. А то, что они украли с Украины, оборудование их станций и хотят ставить к нам, это вообще беспредел.
Постройте ее на семипалатинском полигоне. Тока не российскую,тк зависить от маразматика не хочется. Даже если и шабанет там хуже не станет. Да у нас столько земли бесполезной,что эта АЭС. Всё выветреется и не заметим.
На мой взгляд, АЭС нужно строить. Сырьё в виде урана есть в стране, по добыче и запасам которого, занимаем передовые позиции в мире. Недавно отмечал, что китайцы у нас построили завод "Ульба-ТВС", где производят тепловые сборки, которые загружаются в ядерные реакторы для получения тепловой энергии.
Не нужно: - Балхаш - уничтожим; Китай - перекроет воду и озеро обмелеет. Дефицита электроэнергии у нас - НЕТ. У нас же нет - промышленной революции и бурного роста производства. Аккуратные и ВСЁ просчитывающие немцы, закрыли ВСЕ свои АЭС. Морскую продукцию с района добычи Фукусимы НИКТО не покупает. То что премьер ел перед телекамерой, я то же могу повторить с "проверенной" едой.
Лакмусовая бумашка: - вопрос, Кайрату-стайеру - "....вы лично переедете и будете жить в потенциальной радиоактивной зоне рядом с этой АЭС ?? Если сами не захотите, то отправьте своих детей и внуков - согласны на это ? ?..."
ACROS: Аккуратные и ВСЁ просчитывающие немцы, закрыли ВСЕ свои АЭС.
Да закрыли, но сейчас потихоньку начали вести разговор о том , чтобы вернуть. Эни опять всё посчитали и выходит , что в США, по большому счёту плюющих на экологию аналогичная продукция по себестоимости дешевлеЦитата:
ACROS: потенциальной радиоактивной зоне рядом с этой АЭС ?
Проблемы безопасности в АЭС гораздо меньше сейчас , чем в развитии ГЭС , даже если бы у нас были бы соответствующие водные ресурсы
Пока нет, но и резерва нет. При увеличении населения эта проблема встанет в ближайшем будущем. Нужно ещё учитывать глобальную проблему нехватки энергии в общечеловеческом масштабе. При всех прочих равных условиях наличие достаточного количества энергии будет играть решающую роль в привлечении инвестиций и как следствие технологоческого развития страны
Остаюсь при своем мнении, в заметке указано - можно строить сухую.
Главное преимущество, отметил выше у нас есть сырьё в виде урана и китайцы производят у нас тепловые сборки. Всю продукцию забирают к себе. Как отмечает Сабыр построить где нибудь в степи и пусть работает. Используемую энергию в настоящее время вырабатываем в основном с помощью угля -70%, те-же экологи возмущаются, что вредных выбросов много, также используется газ, нефть и.т.д. Большинство станции устарели, действительно в перспективе есть угроза нехватки вырабатываемой энергии.
Недавно отмечал, что в Китае к концу 2022 года функционировали 18 АЭС - 54 реактора, при этом в течение 15 лет планируют построить ещё 150 новых реакторов.
Здесь будет очень велика роль СМИ, ситуацию можно раскрутить как в одну , так и в другую сторону. Есть долгосрочная память от Чернобыля, мы особенно старшее поколение жило в той стране и в какой то мере ментально это нас коснулось, есть память от Семипалатинска. Хотя наверное, как ни парадоксально тут она меньше коснулась сознания людей. Еврокомиссия кстати объявило ядерную энергетику зелёной, если существует проблема так это скорее в утилизации отходов, хотя мы и так по моему занимаемся этим, только к чужим отходам добавятся ещё и свои.
Мой знакомый как-то поделился своими размышлениями. Человека беспокоит, если на каспи со всех сторон сосут нефть, газ, ловят рыбу, возможно однажды эти богатства могут закончится. Поэтому каждая сторона пытается грести как можно больше. Логично предположить,всё таки такое может однажды случится, тогда владея альтернативными источником энергии мы будем на коне,
сайлау курманов: Мой знакомый как-то поделился своими размышлениями. Человека беспокоит, если на каспи со всех сторон сосут нефть, газ, ловят рыбу, возможно однажды эти богатства могут закончится. Поэтому каждая сторона пытается грести как можно больше...
На форуме в прошлом году обсуждали, в интервью Досыму Сатпаеву независимые эксперты сказали, что разведанных запасов нефти в стране хватит на 15 лет. Китай постоянно скупает прозапас уран.
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