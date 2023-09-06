Отправлено: - 15:28





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49915 У казахстанцев есть страх перед масштабными авариями, основанный на историческом опыте.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49915 о я совершенно точно знаю, что тех энергетических мощностей, которые есть в стране, не хватит. А мы говорим о перспективе через пять лет… Сейчас мы уже сталкиваемся с отсутствием воды, ее нехваткой. Через пять лет у нас будут также отключать электрическую энергию в стране, если мы не примем меры", - заявил Сергей Пономарев.Источник:

Цитата:Да плевать казахстанцам на авариибольшинство тех кто выступает против аэс не хотят чтобы строительство тут вел росатомЦитата:подожжжите)а что срочно изменилось за пару лет так что нам резко стало не хватать мощностей?а что измениться еще за 5 лет? у нас тут 10 металопрокатных заводов построят?или у нас населения миллионов на 20 прибавиться что электроэнергии не хватит на них?а может лучше сказать правду зачем правительство проталкивает тут аэс?))ведь ответ то на поверхностив 21 году казахстан стал вторым в мире((!!) по майинингу биткоинана первом месте сшаи нет естественно это не из за нашей цифровизациипросто в китае повысили плату за пользование электроэнергией в промышленных масштабах от чего все майнеры китай пришли к нам где плата за электричество копеечнаяпо всей степи казахстана уже сотни крипто ферм мы буквально уже воплощаем мир киберпанкав кост области уже помойму 5 кулибаевских таких ферм стоит охраняемыхи естественно все это жрет огромное количество электричества как десятки заводовповесить плату за электричество на население нельзя тут бунт возникнетнадо увеличивать мощности а как?тэц не справитьсягэс нам кыргызы не даютветряки это капля в мореостается аэсвот поэтому сейчас начнут искусственно отрубать светзато мы на втором месте!!)