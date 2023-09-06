Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат
Отправлено: 06.09.23 - 15:28
У казахстанцев есть страх перед масштабными авариями, основанный на историческом опыте. По этой причине многие выступают против строительства атомной электростанции (АЭС), считает депутат Мажилиса Сергей Пономарев. Читать новость
Да плевать казахстанцам на аварии большинство тех кто выступает против аэс не хотят чтобы строительство тут вел росатом
Цитата:
о я совершенно точно знаю, что тех энергетических мощностей, которые есть в стране, не хватит. А мы говорим о перспективе через пять лет… Сейчас мы уже сталкиваемся с отсутствием воды, ее нехваткой. Через пять лет у нас будут также отключать электрическую энергию в стране, если мы не примем меры", - заявил Сергей Пономарев.
подожжжите) а что срочно изменилось за пару лет так что нам резко стало не хватать мощностей? а что измениться еще за 5 лет? у нас тут 10 металопрокатных заводов построят? или у нас населения миллионов на 20 прибавиться что электроэнергии не хватит на них? а может лучше сказать правду зачем правительство проталкивает тут аэс?)) ведь ответ то на поверхности в 21 году казахстан стал вторым в мире((!!) по майинингу биткоина на первом месте сша и нет естественно это не из за нашей цифровизации просто в китае повысили плату за пользование электроэнергией в промышленных масштабах от чего все майнеры китай пришли к нам где плата за электричество копеечная по всей степи казахстана уже сотни крипто ферм мы буквально уже воплощаем мир киберпанка в кост области уже помойму 5 кулибаевских таких ферм стоит охраняемых и естественно все это жрет огромное количество электричества как десятки заводов повесить плату за электричество на население нельзя тут бунт возникнет надо увеличивать мощности а как? тэц не справиться гэс нам кыргызы не дают ветряки это капля в море остается аэс вот поэтому сейчас начнут искусственно отрубать свет зато мы на втором месте!!)
Согласен, аварии нам по барабану. Я лично просто не хочу кормить тех, кто убивает тысячами украинский братский нам народ.. А то, что они украли с Украины, оборудование их станций и хотят ставить к нам, это вообще беспредел.
Постройте ее на семипалатинском полигоне. Тока не российскую,тк зависить от маразматика не хочется. Даже если и шабанет там хуже не станет. Да у нас столько земли бесполезной,что эта АЭС. Всё выветреется и не заметим.
На мой взгляд, АЭС нужно строить. Сырьё в виде урана есть в стране, по добыче и запасам которого, занимаем передовые позиции в мире. Недавно отмечал, что китайцы у нас построили завод "Ульба-ТВС", где производят тепловые сборки, которые загружаются в ядерные реакторы для получения тепловой энергии.
Не нужно: - Балхаш - уничтожим; Китай - перекроет воду и озеро обмелеет. Дефицита электроэнергии у нас - НЕТ. У нас же нет - промышленной революции и бурного роста производства. Аккуратные и ВСЁ просчитывающие немцы, закрыли ВСЕ свои АЭС. Морскую продукцию с района добычи Фукусимы НИКТО не покупает. То что премьер ел перед телекамерой, я то же могу повторить с "проверенной" едой.
Лакмусовая бумашка: - вопрос, Кайрату-стайеру - "....вы лично переедете и будете жить в потенциальной радиоактивной зоне рядом с этой АЭС ?? Если сами не захотите, то отправьте своих детей и внуков - согласны на это ? ?..."
ACROS: Аккуратные и ВСЁ просчитывающие немцы, закрыли ВСЕ свои АЭС.
Да закрыли, но сейчас потихоньку начали вести разговор о том , чтобы вернуть. Эни опять всё посчитали и выходит , что в США, по большому счёту плюющих на экологию аналогичная продукция по себестоимости дешевлеЦитата:
ACROS: потенциальной радиоактивной зоне рядом с этой АЭС ?
Проблемы безопасности в АЭС гораздо меньше сейчас , чем в развитии ГЭС , даже если бы у нас были бы соответствующие водные ресурсы
Пока нет, но и резерва нет. При увеличении населения эта проблема встанет в ближайшем будущем. Нужно ещё учитывать глобальную проблему нехватки энергии в общечеловеческом масштабе. При всех прочих равных условиях наличие достаточного количества энергии будет играть решающую роль в привлечении инвестиций и как следствие технологоческого развития страны
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