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≡ Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не могут собрать урожай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47495
Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не могут собрать урожай
Отправлено: 06.09.23 - 12:59
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Из-за проливных дождей зерно может сгнить на полях. Вторую неделю фермеры Костанайской области не могут приступить к уборке урожая. Техника вязнет в грязи. Более 80% посевов созрели и готовы к уборке, но погода не даёт это сделать.
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§ Ольга kost
(Пользователи)
Регистрация:
28.05.19
Сообщений:
8
Re: Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Они не...
Отправлено: 06.09.23 - 12:59
#1
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Главное, что ввоз российской пшеницы запретили до апреля 2024. Чем людей будут кормить? Сколько будет стоить мука, крупы?
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