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≡  USAID, давай Досвиданья!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47495
USAID, давай Досвиданья!
Отправлено: 23.09.12 - 12:15
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Американское агентство по международному развитию (USAID) сворачивает свою деятельность в России по соответствующему решению Российских властей. Агентство USAID, созданное в 1961 году по инициативе Джона Кеннеди, финансировало в России ряд образовательных, медицинских, экологических и научных программ, а также проекты в области развития гражданского общества.
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ГИП
§ ГИП
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Подмосковье
Регистрация:
25.05.09
Сообщений:
1308
Re: USAID, давай Досвиданья!
Отправлено: 27.09.12 - 04:10
#120
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Цитата:
north_ghost:
М-да...Тебе хоть ссы в глаза, все равно скажешь что это божья роса.

north_ghost, своим щаззззом, Германию и Францию не напугаешь, Греция должна будет всему Евросоюзу в зоне Евро. И хватит здесь пугать классикой жанра, у вас там у всех в Астане на глазах божья роса и в голове тоже, не уподобляйтесь грекам которые живя на широкую катушку сами забыли истинный курс своей драхмы.
Хватит рассказывать сказки про ЕЦБ, Германию и Францию.

[Исправлено: ГИП, 27.09.2012 - 01:22]
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north_ghost
§ north_ghost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай -> Столица
Регистрация:
05.09.11
Сообщений:
14653
Re: USAID, давай Досвиданья!
Отправлено: 27.09.12 - 10:19
#121
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Цитата:
ГИП:
рушить же было нечего

У них было очень неплохое сельское хозяйство, которое снабжало Европу нормальными продуктами. Такая конкуренция не устраивала другие страны...
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north_ghost
§ north_ghost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай -> Столица
Регистрация:
05.09.11
Сообщений:
14653
Re: USAID, давай Досвиданья!
Отправлено: 27.09.12 - 10:20
#122
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Цитата:
ГИП:
реция должна будет всему Евросоюзу в зоне Евро

Она всем кому должна - прощает...
Не согласные с этим могут быть свободны.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9488
Re: USAID, давай Досвиданья!
Отправлено: 28.09.12 - 21:36
#123
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА, ГОСПОДА-ТОВАРИСЧИ !


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Alice_cat
§ Alice_cat
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Königsberg
Регистрация:
09.06.10
Сообщений:
1068
Re: USAID, давай Досвиданья!
Отправлено: 30.09.12 - 11:27
#124
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Цитата:
north_ghost:
Но с жестким условием внедрения в республике накопительной пенсионной системы, с которой теперь никто не знает как же вырулить чтобы наше поколение без пенсий на старости лет не осталось...

Привидение, а как по вашему мнению, жизнеспособна ли была старая модель пенсионного обеспечения? Лично вы, как альтернативу какую модель могли бы предложить?

Субъективно, но: чтобы наше поколение осталось с пенсиями жизненно необходимо держать спецов в ПФ и жестко пресекать попытки левых сделок. Дифференцировать оплату труда сотрудников НПФ. Это верхушка того, что нужно.
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р
рэм
Re: USAID, давай Досвиданья!
Отправлено: 30.09.12 - 12:22
#125
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Цитата:
Alice_cat:
чтобы наше поколение осталось с пенсиями жизненно необходимо держать спецов в ПФ и жестко пресекать попытки левых сделок.

Лишь бы не растащили в один прекрасный день.. Гарантии ниге жок .. Наш советский опыт нам подсказывает, что закрома периодически опустошаются, когда происходят переполюсовки, смена "вектора развития" и всего такого..
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13930
Re: USAID, давай Досвиданья!
Отправлено: 06.09.23 - 11:41
#126
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ого тут и такие новости обсуждали
занятно...11 лет прошло....
за год до майдана в украине россия перво наперво свернуло деятельность ЦРУшной организации у себя в стране
то есть ровно через год после начала болотных митингов в москве (декабрь 2011)
и марша миллионов февраль-март 2012

хош не хош а поверишь в совпадения)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1399
Re: USAID, давай Досвиданья!
Отправлено: 06.09.23 - 12:58
#127
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Вот ещё новости! Одно веселее другого..скорее всего и Армения нацелило свой лыжи в НАТО .Армения анонсировала совместные с США военные учения!"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении "Зар" состоятся совместные армяно-американские военные учения "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)"."Целью учений является повышение уровня совместимости подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в сфере управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к запланированной оценке "Концепции оперативных возможностей" НАТО/ПВМ".
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1399
Re: USAID, давай Досвиданья!
Отправлено: 06.09.23 - 12:59
#128
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