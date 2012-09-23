Американское агентство по международному развитию (USAID) сворачивает свою деятельность в России по соответствующему решению Российских властей. Агентство USAID, созданное в 1961 году по инициативе Джона Кеннеди, финансировало в России ряд образовательных, медицинских, экологических и научных программ, а также проекты в области развития гражданского общества. Читать новость
north_ghost: М-да...Тебе хоть ссы в глаза, все равно скажешь что это божья роса.
north_ghost, своим щаззззом, Германию и Францию не напугаешь, Греция должна будет всему Евросоюзу в зоне Евро. И хватит здесь пугать классикой жанра, у вас там у всех в Астане на глазах божья роса и в голове тоже, не уподобляйтесь грекам которые живя на широкую катушку сами забыли истинный курс своей драхмы. Хватит рассказывать сказки про ЕЦБ, Германию и Францию.
north_ghost: Но с жестким условием внедрения в республике накопительной пенсионной системы, с которой теперь никто не знает как же вырулить чтобы наше поколение без пенсий на старости лет не осталось...
Привидение, а как по вашему мнению, жизнеспособна ли была старая модель пенсионного обеспечения? Лично вы, как альтернативу какую модель могли бы предложить?
Субъективно, но: чтобы наше поколение осталось с пенсиями жизненно необходимо держать спецов в ПФ и жестко пресекать попытки левых сделок. Дифференцировать оплату труда сотрудников НПФ. Это верхушка того, что нужно.
Alice_cat: чтобы наше поколение осталось с пенсиями жизненно необходимо держать спецов в ПФ и жестко пресекать попытки левых сделок.
Лишь бы не растащили в один прекрасный день.. Гарантии ниге жок .. Наш советский опыт нам подсказывает, что закрома периодически опустошаются, когда происходят переполюсовки, смена "вектора развития" и всего такого..
ого тут и такие новости обсуждали занятно...11 лет прошло.... за год до майдана в украине россия перво наперво свернуло деятельность ЦРУшной организации у себя в стране то есть ровно через год после начала болотных митингов в москве (декабрь 2011) и марша миллионов февраль-март 2012
Вот ещё новости! Одно веселее другого..скорее всего и Армения нацелило свой лыжи в НАТО .Армения анонсировала совместные с США военные учения!"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении "Зар" состоятся совместные армяно-американские военные учения "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)"."Целью учений является повышение уровня совместимости подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в сфере управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к запланированной оценке "Концепции оперативных возможностей" НАТО/ПВМ".
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