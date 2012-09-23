Отправлено: - 11:27

north_ghost:

Но с жестким условием внедрения в республике накопительной пенсионной системы, с которой теперь никто не знает как же вырулить чтобы наше поколение без пенсий на старости лет не осталось...

Цитата:Привидение, а как по вашему мнению, жизнеспособна ли была старая модель пенсионного обеспечения? Лично вы, как альтернативу какую модель могли бы предложить?Субъективно, но: чтобы наше поколение осталось с пенсиями жизненно необходимо держать спецов в ПФ и жестко пресекать попытки левых сделок. Дифференцировать оплату труда сотрудников НПФ. Это верхушка того, что нужно.