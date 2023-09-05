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≡ Первая осенняя ярмарка пройдет на следующей неделе в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47495
Первая осенняя ярмарка пройдет на следующей неделе в Костанае
Отправлено: 05.09.23 - 15:55
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Сельскохозяйственную продукцию по сниженным ценам можно будет купить в следующую субботу, 16 сентября. Последний раз ярмарка в этом году проходила в конце апреля. Место проведение ярмарки: Сити-центр.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26038
Re: Первая осенняя ярмарка пройдет на следующей неделе в...
Отправлено: 05.09.23 - 15:55
#1
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Лошадей Пржевальского, будут - продавать?... :oops:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1399
Re: Первая осенняя ярмарка пройдет на следующей неделе в...
Отправлено: 06.09.23 - 12:53
#2
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Цитата:
drakon:
Лошадей Пржевальского, будут - продавать?...

Украинское сало точно будет со скидкой на 30% ниже рыночных цен.Запасайтесь!
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