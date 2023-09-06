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≡ Статус русского языка в Казахстане
 
 
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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Каким должен быть статус русского языка в КЗ?
Второй государственный
Межнационального общения
Без статуса
Запретить
 
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2719
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 10:22
#121
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По поводу Вашего опроса, мне действительно уже всё равно, будет ли русский язык вторым государственным. Угроза вымирания казахского языка сейчас миновала, хотя в 90е годы это была достаточно реальная проблема.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2719
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 10:27
#122
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Цитата:
maxsaf:
Никонов и Федоров

Никонов и Фёдоров это не про язык. Это про территориальные притязания и про существование республики Казахстан в целом. Насколько я знаю их с Кремля постоянно одергивали, Соловьеву так вообще запретили говорить на эту тему после первого его выступления
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4692
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 10:53
#123
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Цитата:
saba:
их с Кремля постоянно одергивали, Соловьеву так вообще запретили говорить на эту тему после первого его выступления


Это же игра: - политика кнута и пряника- ты, скажи что нибудь такое, а мы со стороны, будем посмотреть реакцию их и в зависимости от этого будем действовать.
Схема такова: - Соловьев- брякнул; Ак Орда -отреагировала и оппонировала Кремлю; Кремль - примерив на себя мантию арбитра - показательно и по отечески витиевато приструнил (не сильно) Соловья.
И все дела: - и свою озабоченность, руками, вернее губами Соловья высказали и реакцию Ак Орды проверили и застолбили для себя фунции смотрящего решалы в СНГ и дали понять русскоязычным во всём СНГ: - "...ребята мы с вами, мы вас не бросаем, если что: - не ссыте, живите и работайте там и будьте нашей пятой колоной...."
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13929
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 11:43
#124
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Цитата:
maxsaf:
Самое главное, что Патрушев насчёт языка докладывал боссу

сдаётся мне боссу он докладывал больше про говяжий язык
который хорош отварным с хреном и горчичкой))
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