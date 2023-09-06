Отправлено: - 10:53

saba:

их с Кремля постоянно одергивали, Соловьеву так вообще запретили говорить на эту тему после первого его выступления

Цитата:Это же игра: - политика кнута и пряника- ты, скажи что нибудь такое, а мы со стороны, будем посмотреть реакцию их и в зависимости от этого будем действовать.Схема такова: - Соловьев- брякнул; Ак Орда -отреагировала и оппонировала Кремлю; Кремль - примерив на себя мантию арбитра - показательно и по отечески витиевато приструнил (не сильно) Соловья.И все дела: - и свою озабоченность, руками, вернее губами Соловья высказали и реакцию Ак Орды проверили и застолбили для себя фунции смотрящего решалы в СНГ и дали понять русскоязычным во всём СНГ: - "...ребята мы с вами, мы вас не бросаем, если что: - не ссыте, живите и работайте там и будьте нашей пятой колоной...."