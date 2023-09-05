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≡ Статус русского языка в Казахстане
 
 
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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Каким должен быть статус русского языка в КЗ?
Второй государственный
Межнационального общения
Без статуса
Запретить
 
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18755
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 20:46
#106
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Цитата:
ACROS:
Опрос - провалили,

Наоборот, этот опрос показывает, что если бы его провели 10, 20, и 30 лет назад, то результат был бы в пользу русского в качестве гос языка, причем перевес был бы с каждым десятилетием более существенным. А раз в тот момент с мнением народа, с мнением большинства не считались, а для меня это очевидно, то и решения эти были возможно не совсем легитимными ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18755
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 20:47
#107
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Цитата:
ACROS:
Они всё прекрасно понимают: - хитрые эти -азиаты. Прикинулись - шлангами.

Там разве не ваши же соплеменники проживают? ))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4692
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 22:12
#108
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Цитата:
maxsaf:
А раз в тот момент с мнением народа, с мнением большинства не считались,


ОНИ и сейчас то не больно считаются- и это считается правильным и само собой разумеющим в автократии.

Цитата:
maxsaf:
ваши же соплеменники проживают?


Правда, какая бы она не была горькой - но, правда: - прекрасно знаю своих южных соплеменников, их нравы и повадки- вёл один год с ними бизнес - их азиатскую ийзуитскую дипломатию- никогда не стоять к ним спиной, иначе- удар кинжалом сзади.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4692
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 22:19
#109
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Цитата:
maxsaf:
этот опрос показывает


Он же - некорректен, и мотивировать его итогами - моветон, притянут за уши ( в лучших дамах Ландона, вас не поймут и руки не протянут); и вы сами об этом знаете.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18755
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 22:20
#110
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Цитата:
ACROS:
Правда, какая бы она не была горькой - но, правда: -

Уважаю за ваш ответ. Есть вещи, которые сложно признать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18755
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 22:22
#111
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Цитата:
ACROS:
Он же - некорректен, и мотивировать его итогами

Насколько некорректен? Плюс/минус 5? И что это меняет? Что-то препятствует проведению такого же, но корректного? Или его все равно не признают, потому что неудобно получается?

[Исправлено: maxsaf, 05.09.2023 - 22:23]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4692
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 09:18
#112
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Цитата:
maxsaf:
потому что неудобно получается?


Кому он неудобен ??? -я раннее писал- что подавляющему большинству населения, если скажу что 90% сильно не ошибусь, до лампочки или баре-бир: - и про Конституцию и про языки, и что там написано- какие государственные, какие межнациональные, какие права и прочее.
Небольшой процент бесплатных или платных сотрясателей воздуха в виде Куатов, Шакановых и вечно ноющих правозащитников - НИКАКОЙ погоды в Казахстане не делают.

На этот момент за первый пункт вашего опроса проголосовало 56 человек или вернее поставлено 56 птичек ( допускаю вероятность что один и тот же человек проголосовал несколько десятков раз): - можете сказать- кто они, какой нации и где проживают?? И от этого будете танцевать.
Ещё раз повторюсь: - опрос не лигитимен, не добросовестен и некорректен, так себе: - для утешения своего ЭГО, в стиле современной казахской статистики.
Вы же критично относитесь к якобы достоверности этой статистики, так и также отнеситесь к своему опросу.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18755
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 09:29
#113
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Цитата:
ACROS:
Кому он неудобен ??? -

Я имел ввиду, что неудобно получается, что оказывается народ все это время водили за нос и обманывали, убеждая, что русский в качестве гос языка никто не хочет видеть. Оказывается, до сих пор хотят, а раньше ещё больше хотели. Ложь всплыла спустя столько лет :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18755
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 09:31
#114
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Цитата:
ACROS:
Вы же критично относитесь к якобы достоверности этой статистики, так и также отнеситесь к своему опросу.

Хорошо, буду максимально критично относиться - допускаю, что весь опрос - фейк, подтасовка, и надо делать теперь нормальный опрос, не фейковый :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18755
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 09:33
#115
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Цитата:
ACROS:
в виде Куатов, Шакановых и вечно ноющих правозащитников - НИКАКОЙ погоды в Казахстане не делают.

Неправда, про Куата Соловьев говорил, а Никонов и Федоров зацепились за это, и не слабо так раскачали повестку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18755
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 09:36
#116
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Цитата:
ACROS:
Ещё раз повторюсь: - опрос не лигитимен, не добросовестен и некорректен, так себе

Так а чё он вас так задел - можно же просто не заметить, мимо пройти))

[Исправлено: maxsaf, 06.09.2023 - 09:36]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4692
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 10:06
#117
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Цитата:
maxsaf:
можно же просто не заметить, мимо пройти


Если бы это было в Канаде или ещё где то, то да- можно пройти, но это же в Казахстане, и я в отличие от тех 90 %, стараюсь быть в курсе всего того что происходить у нас в стране, хотя и увы НИКАК ( как и все карапаим-народ) не могу повлиять на их ход, в силу вышесказанного - авторитарности режима.

Цитата:
maxsaf:
и не слабо так раскачали повестку.


Обратно же, повторюсь: в силу аполитичности и безразличности этих 90%, никто и не заметил слона,( НИКТО - население страны) то бишь высказывании этих никоновых, соловьевых и прочих великошовинистических птичек; только лишь возбудились и дежурно брякнули пару национально-патриочных слов платные и бесплатные куаты и ручные депутаты и чисто в рабочем порядке лениво-вяло отреагировал МИД страны, да и то лишь потому что за это они получают зарплату.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18755
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 10:09
#118
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Цитата:
ACROS:
не могу повлиять на их ход

А я, наивный, верю, что могу 8-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18755
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 10:10
#119
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Цитата:
ACROS:
чисто в рабочем порядке лениво-вяло отреагировал МИД

Ну этот опрос до МИДа не дойдет, так что не переживайте :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2719
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 10:18
#120
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Если говорить серьёзно то самый пик отъезда из Казахстана пришёлся как раз на то время когда русский язык был вторым государственным, то есть 1992-1995 года.А если бы власти РФ тогда не строили препоны для приезжающих из стран ЦА соплеменников, те кто хотел бы уехать, уехали бы ещё тогда. для людей было большой проблемой получить гражданство РФ и тогда ещё расплодилось большое количество контор, помогающих в этом
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