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Статус русского языка в Казахстане
Статус русского языка в Казахстане
Куратор темы: maxsaf
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 20:46
Цитата:
Наоборот, этот опрос показывает, что если бы его провели 10, 20, и 30 лет назад, то результат был бы в пользу русского в качестве гос языка, причем перевес был бы с каждым десятилетием более существенным. А раз в тот момент с мнением народа, с мнением большинства не считались, а для меня это очевидно, то и решения эти были возможно не совсем легитимными
ACROS:
Опрос - провалили,
Опрос - провалили,
Наоборот, этот опрос показывает, что если бы его провели 10, 20, и 30 лет назад, то результат был бы в пользу русского в качестве гос языка, причем перевес был бы с каждым десятилетием более существенным. А раз в тот момент с мнением народа, с мнением большинства не считались, а для меня это очевидно, то и решения эти были возможно не совсем легитимными
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 20:47
Цитата:
Там разве не ваши же соплеменники проживают? ))
ACROS:
Они всё прекрасно понимают: - хитрые эти -азиаты. Прикинулись - шлангами.
Они всё прекрасно понимают: - хитрые эти -азиаты. Прикинулись - шлангами.
Там разве не ваши же соплеменники проживают? ))
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 22:12
Цитата:
ОНИ и сейчас то не больно считаются- и это считается правильным и само собой разумеющим в автократии.
Цитата:
Правда, какая бы она не была горькой - но, правда: - прекрасно знаю своих южных соплеменников, их нравы и повадки- вёл один год с ними бизнес - их азиатскую ийзуитскую дипломатию- никогда не стоять к ним спиной, иначе- удар кинжалом сзади.
maxsaf:
А раз в тот момент с мнением народа, с мнением большинства не считались,
А раз в тот момент с мнением народа, с мнением большинства не считались,
ОНИ и сейчас то не больно считаются- и это считается правильным и само собой разумеющим в автократии.
Цитата:
maxsaf:
ваши же соплеменники проживают?
ваши же соплеменники проживают?
Правда, какая бы она не была горькой - но, правда: - прекрасно знаю своих южных соплеменников, их нравы и повадки- вёл один год с ними бизнес - их азиатскую ийзуитскую дипломатию- никогда не стоять к ним спиной, иначе- удар кинжалом сзади.
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 22:19
Цитата:
Он же - некорректен, и мотивировать его итогами - моветон, притянут за уши ( в лучших дамах Ландона, вас не поймут и руки не протянут); и вы сами об этом знаете.
maxsaf:
этот опрос показывает
этот опрос показывает
Он же - некорректен, и мотивировать его итогами - моветон, притянут за уши ( в лучших дамах Ландона, вас не поймут и руки не протянут); и вы сами об этом знаете.
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 22:20
Цитата:
Уважаю за ваш ответ. Есть вещи, которые сложно признать.
ACROS:
Правда, какая бы она не была горькой - но, правда: -
Правда, какая бы она не была горькой - но, правда: -
Уважаю за ваш ответ. Есть вещи, которые сложно признать.
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 22:22
Цитата:
Насколько некорректен? Плюс/минус 5? И что это меняет? Что-то препятствует проведению такого же, но корректного? Или его все равно не признают, потому что неудобно получается?
[Исправлено: maxsaf, 05.09.2023 - 22:23]
ACROS:
Он же - некорректен, и мотивировать его итогами
Он же - некорректен, и мотивировать его итогами
Насколько некорректен? Плюс/минус 5? И что это меняет? Что-то препятствует проведению такого же, но корректного? Или его все равно не признают, потому что неудобно получается?
[Исправлено: maxsaf, 05.09.2023 - 22:23]
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 09:18
Цитата:
Кому он неудобен ??? -я раннее писал- что подавляющему большинству населения, если скажу что 90% сильно не ошибусь, до лампочки или баре-бир: - и про Конституцию и про языки, и что там написано- какие государственные, какие межнациональные, какие права и прочее.
Небольшой процент бесплатных или платных сотрясателей воздуха в виде Куатов, Шакановых и вечно ноющих правозащитников - НИКАКОЙ погоды в Казахстане не делают.
На этот момент за первый пункт вашего опроса проголосовало 56 человек или вернее поставлено 56 птичек ( допускаю вероятность что один и тот же человек проголосовал несколько десятков раз): - можете сказать- кто они, какой нации и где проживают?? И от этого будете танцевать.
Ещё раз повторюсь: - опрос не лигитимен, не добросовестен и некорректен, так себе: - для утешения своего ЭГО, в стиле современной казахской статистики.
Вы же критично относитесь к якобы достоверности этой статистики, так и также отнеситесь к своему опросу.
maxsaf:
потому что неудобно получается?
потому что неудобно получается?
Кому он неудобен ??? -я раннее писал- что подавляющему большинству населения, если скажу что 90% сильно не ошибусь, до лампочки или баре-бир: - и про Конституцию и про языки, и что там написано- какие государственные, какие межнациональные, какие права и прочее.
Небольшой процент бесплатных или платных сотрясателей воздуха в виде Куатов, Шакановых и вечно ноющих правозащитников - НИКАКОЙ погоды в Казахстане не делают.
На этот момент за первый пункт вашего опроса проголосовало 56 человек или вернее поставлено 56 птичек ( допускаю вероятность что один и тот же человек проголосовал несколько десятков раз): - можете сказать- кто они, какой нации и где проживают?? И от этого будете танцевать.
Ещё раз повторюсь: - опрос не лигитимен, не добросовестен и некорректен, так себе: - для утешения своего ЭГО, в стиле современной казахской статистики.
Вы же критично относитесь к якобы достоверности этой статистики, так и также отнеситесь к своему опросу.
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 09:29
Цитата:
Я имел ввиду, что неудобно получается, что оказывается народ все это время водили за нос и обманывали, убеждая, что русский в качестве гос языка никто не хочет видеть. Оказывается, до сих пор хотят, а раньше ещё больше хотели. Ложь всплыла спустя столько лет
ACROS:
Кому он неудобен ??? -
Кому он неудобен ??? -
Я имел ввиду, что неудобно получается, что оказывается народ все это время водили за нос и обманывали, убеждая, что русский в качестве гос языка никто не хочет видеть. Оказывается, до сих пор хотят, а раньше ещё больше хотели. Ложь всплыла спустя столько лет
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 09:31
Цитата:
Хорошо, буду максимально критично относиться - допускаю, что весь опрос - фейк, подтасовка, и надо делать теперь нормальный опрос, не фейковый
ACROS:
Вы же критично относитесь к якобы достоверности этой статистики, так и также отнеситесь к своему опросу.
Вы же критично относитесь к якобы достоверности этой статистики, так и также отнеситесь к своему опросу.
Хорошо, буду максимально критично относиться - допускаю, что весь опрос - фейк, подтасовка, и надо делать теперь нормальный опрос, не фейковый
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 09:33
Цитата:
Неправда, про Куата Соловьев говорил, а Никонов и Федоров зацепились за это, и не слабо так раскачали повестку.
ACROS:
в виде Куатов, Шакановых и вечно ноющих правозащитников - НИКАКОЙ погоды в Казахстане не делают.
в виде Куатов, Шакановых и вечно ноющих правозащитников - НИКАКОЙ погоды в Казахстане не делают.
Неправда, про Куата Соловьев говорил, а Никонов и Федоров зацепились за это, и не слабо так раскачали повестку.
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 09:36
Цитата:
Так а чё он вас так задел - можно же просто не заметить, мимо пройти))
[Исправлено: maxsaf, 06.09.2023 - 09:36]
ACROS:
Ещё раз повторюсь: - опрос не лигитимен, не добросовестен и некорректен, так себе
Ещё раз повторюсь: - опрос не лигитимен, не добросовестен и некорректен, так себе
Так а чё он вас так задел - можно же просто не заметить, мимо пройти))
[Исправлено: maxsaf, 06.09.2023 - 09:36]
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 10:06
Цитата:
Если бы это было в Канаде или ещё где то, то да- можно пройти, но это же в Казахстане, и я в отличие от тех 90 %, стараюсь быть в курсе всего того что происходить у нас в стране, хотя и увы НИКАК ( как и все карапаим-народ) не могу повлиять на их ход, в силу вышесказанного - авторитарности режима.
Цитата:
Обратно же, повторюсь: в силу аполитичности и безразличности этих 90%, никто и не заметил слона,( НИКТО - население страны) то бишь высказывании этих никоновых, соловьевых и прочих великошовинистических птичек; только лишь возбудились и дежурно брякнули пару национально-патриочных слов платные и бесплатные куаты и ручные депутаты и чисто в рабочем порядке лениво-вяло отреагировал МИД страны, да и то лишь потому что за это они получают зарплату.
maxsaf:
можно же просто не заметить, мимо пройти
можно же просто не заметить, мимо пройти
Если бы это было в Канаде или ещё где то, то да- можно пройти, но это же в Казахстане, и я в отличие от тех 90 %, стараюсь быть в курсе всего того что происходить у нас в стране, хотя и увы НИКАК ( как и все карапаим-народ) не могу повлиять на их ход, в силу вышесказанного - авторитарности режима.
Цитата:
maxsaf:
и не слабо так раскачали повестку.
и не слабо так раскачали повестку.
Обратно же, повторюсь: в силу аполитичности и безразличности этих 90%, никто и не заметил слона,( НИКТО - население страны) то бишь высказывании этих никоновых, соловьевых и прочих великошовинистических птичек; только лишь возбудились и дежурно брякнули пару национально-патриочных слов платные и бесплатные куаты и ручные депутаты и чисто в рабочем порядке лениво-вяло отреагировал МИД страны, да и то лишь потому что за это они получают зарплату.
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 10:09
Цитата:
А я, наивный, верю, что могу
ACROS:
не могу повлиять на их ход
не могу повлиять на их ход
А я, наивный, верю, что могу
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 10:10
Цитата:
Ну этот опрос до МИДа не дойдет, так что не переживайте
ACROS:
чисто в рабочем порядке лениво-вяло отреагировал МИД
чисто в рабочем порядке лениво-вяло отреагировал МИД
Ну этот опрос до МИДа не дойдет, так что не переживайте
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2719
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 10:18
Если говорить серьёзно то самый пик отъезда из Казахстана пришёлся как раз на то время когда русский язык был вторым государственным, то есть 1992-1995 года.А если бы власти РФ тогда не строили препоны для приезжающих из стран ЦА соплеменников, те кто хотел бы уехать, уехали бы ещё тогда. для людей было большой проблемой получить гражданство РФ и тогда ещё расплодилось большое количество контор, помогающих в этом
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