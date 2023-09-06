Отправлено: - 09:03

maxsaf:

мужик что-то интересное наверное рассказывает

Цитата:По его рассказу: - это новостройка и плита верхняя обрушилась и прямо на его место , кровать где он спал, он буквально за несколько секунд до обрушения вышел из комнаты и показывает внизу под обломками плиты - кровать, постель, его вещи и благодарит Аллаха.