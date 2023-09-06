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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 21 из 21«1...192021
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Куратор темы: 111
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18755
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 02:59
#301
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Марик, давай быстрее курсы заканчивай, будешь переводить) хотя и так смешно ;-) :lol:

https://youtube.com/shorts/4OyN1PxuB4I?si=gQLJ1ie2Q11Vk851

[Исправлено: maxsaf, 06.09.2023 - 03:00]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4692
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 09:03
#302
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Цитата:
maxsaf:
мужик что-то интересное наверное рассказывает


По его рассказу: - это новостройка и плита верхняя обрушилась и прямо на его место , кровать где он спал, он буквально за несколько секунд до обрушения вышел из комнаты и показывает внизу под обломками плиты - кровать, постель, его вещи и благодарит Аллаха.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18755
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 09:06
#303
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Цитата:
ACROS:
это новостройка и плита верхняя обрушилась

Все равно не понятно: если дом не сдан в эксплуатацию - то чё там делала его кровать и вещи?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2719
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 09:36
#304
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Искал смайлик с слезами. Не нашёл. Хотел поставить по поводу пальмы
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18755
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 09:39
#305
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Цитата:
saba:
Искал смайлик с слезами. Не нашёл. Хотел поставить по поводу пальмы

Держите, дарю 🤣
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13102
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 10:01
#306
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Цитата:
saba:
Ещё вот такой есть со слезами)) 🥲😭😥😢
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18755
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 10:07
#307
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Цитата:
Vit:
Ещё вот такой есть со слезами)) 🥲😭😥😢

Решил добить лежачего? 🤕🤧

:lol: :lol:
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Страница 21 из 21«1...192021
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