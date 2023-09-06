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Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 00:00
Цитата:
Наверно ты тоже не знаешь наших законов..
Карачун:
кстати, да. если фотовидеосъёмка запрещена, то напрасно вы выложили это фото на форуме. посадить не посадят но до....ся по-закону
кстати, да. если фотовидеосъёмка запрещена, то напрасно вы выложили это фото на форуме. посадить не посадят но до....ся по-закону
Наверно ты тоже не знаешь наших законов..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 00:01
Цитата:
Соазу втдно, не костанайский..
Карачун:
не только в астане стало быть им памятники. даже в с....ом рудном есть.
не только в астане стало быть им памятники. даже в с....ом рудном есть.
Соазу втдно, не костанайский..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 00:02
Цитата:
То есть памятник?
Ужасно, что в твоей голове растет..
maxsaf:
Ну так то да, просто неуважительно назвал бывшего судью
Ну так то да, просто неуважительно назвал бывшего судью
То есть памятник?
Ужасно, что в твоей голове растет..
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 220
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 00:10
Цитата:
нууу, полагаю что этот некто вряд ли уже заявит претензию на оскорбление чего-то "изготовленного-с-прищуром". так что, полагаю, всё в порядке.
maxsaf:
"какой-то Казыбек.."
"какой-то Казыбек.."
нууу, полагаю что этот некто вряд ли уже заявит претензию на оскорбление чего-то "изготовленного-с-прищуром". так что, полагаю, всё в порядке.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 00:23
Цитата:
"Ах, так тебе ещё и разрез глаз уважаемого Казыбек би не нравится? " - скажет судья. По 15 суток обоим
[Исправлено: maxsaf, 06.09.2023 - 00:26]
Карачун:
изготовленного-с-прищуром"
изготовленного-с-прищуром"
"Ах, так тебе ещё и разрез глаз уважаемого Казыбек би не нравится? " - скажет судья. По 15 суток обоим
[Исправлено: maxsaf, 06.09.2023 - 00:26]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 220
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 00:33
Цитата:
та неее. это всего лишь синоним, равно как и "сложносочинённый".
мне нет никакого дела до разрезанных глаз. хотя нет, вру. один раз смотрел как свиной разрезают. блин, прикольно. вроде кажется глаз что-то такое хрупкое, а шуруют в нём инструментом будто бетон замешивают.
maxsaf:
та неее. это всего лишь синоним, равно как и "сложносочинённый".
мне нет никакого дела до разрезанных глаз. хотя нет, вру. один раз смотрел как свиной разрезают. блин, прикольно. вроде кажется глаз что-то такое хрупкое, а шуруют в нём инструментом будто бетон замешивают.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 00:56
Цитата:
Подержу пока дают, а то Серый волк придет, уделает меня как Шумахер - бабушку неходячую
Гога:
Отдаю вам пальму первенства
Отдаю вам пальму первенства
Подержу пока дают, а то Серый волк придет, уделает меня как Шумахер - бабушку неходячую
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 00:57
Ох как классно..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 01:00
Цитата:
111: Ох как классно..Дай угадаю... по маленькому сходил после долгого терпения? Да, есть такое
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 01:10
Цитата:
Тебя интересуют мои интимные млучаи?
maxsaf:
маленькому сходил после долгого терпения? Да, есть такое
маленькому сходил после долгого терпения? Да, есть такое
Тебя интересуют мои интимные млучаи?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 01:20
Цитата:
Да не особо, просто ты сказал , что классно, а чё именно ты не пояснил )
111:
Тебя интересуют мои интимные млучаи?
Тебя интересуют мои интимные млучаи?
Да не особо, просто ты сказал , что классно, а чё именно ты не пояснил )
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8324
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 01:30
Цитата:
------------Заметь , Марик так и не ответил -------И где я про Путина написал ?-------И где сказано с кем сравнили Акроса ?----А почему ? Всё очень просто - после ряженки уже забыл , да ответить нечего .
[Исправлено: Гога, 05.09.2023 - 22:32]
maxsaf:
------------Заметь , Марик так и не ответил -------И где я про Путина написал ?-------И где сказано с кем сравнили Акроса ?----А почему ? Всё очень просто - после ряженки уже забыл , да ответить нечего .
[Исправлено: Гога, 05.09.2023 - 22:32]
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 01:32
Цитата:
Так он и про пилота вертолета не ответил, чё у него с ногой и где вся команда
Гога:
Заметь , так и не ответил -------И где я про Путина написал ?-------И где сказано с кем сравнили Акроса ?
Заметь , так и не ответил -------И где я про Путина написал ?-------И где сказано с кем сравнили Акроса ?
Так он и про пилота вертолета не ответил, чё у него с ногой и где вся команда
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 01:34
Марик, угадай песню:
Трусишка зайка серенький под ёлочкой скакал
Порою волк, сердитый волк рысцою пробегал
Трусишка зайка серенький под ёлочкой скакал
Порою волк, сердитый волк рысцою пробегал
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 02:49
Блин, тут мужик что-то интересное наверное рассказывает, как жаль что ниче не понятно
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