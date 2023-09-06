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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 20 из 20«1...181920
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30220
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 00:00
#286
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Цитата:
Карачун:
кстати, да. если фотовидеосъёмка запрещена, то напрасно вы выложили это фото на форуме. посадить не посадят но до....ся по-закону

Наверно ты тоже не знаешь наших законов..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30220
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 00:01
#287
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Цитата:
Карачун:
не только в астане стало быть им памятники. даже в с....ом рудном есть.

Соазу втдно, не костанайский..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30220
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 00:02
#288
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Цитата:
maxsaf:
Ну так то да, просто неуважительно назвал бывшего судью

То есть памятник?
Ужасно, что в твоей голове растет..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
220
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 00:10
#289
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Цитата:
maxsaf:
"какой-то Казыбек.."

нууу, полагаю что этот некто вряд ли уже заявит претензию на оскорбление чего-то "изготовленного-с-прищуром". так что, полагаю, всё в порядке.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18741
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 00:23
#290
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Цитата:
Карачун:
изготовленного-с-прищуром"

"Ах, так тебе ещё и разрез глаз уважаемого Казыбек би не нравится? " - скажет судья. По 15 суток обоим :lol:

[Исправлено: maxsaf, 06.09.2023 - 00:26]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
220
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 00:33
#291
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Цитата:
maxsaf:

та неее. это всего лишь синоним, равно как и "сложносочинённый".
мне нет никакого дела до разрезанных глаз. хотя нет, вру. один раз смотрел как свиной разрезают. блин, прикольно. вроде кажется глаз что-то такое хрупкое, а шуруют в нём инструментом будто бетон замешивают.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18741
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 00:56
#292
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Цитата:
Гога:
Отдаю вам пальму первенства

Подержу пока дают, а то Серый волк придет, уделает меня как Шумахер - бабушку неходячую :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30220
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 00:57
#293
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Ох как классно..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18741
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 01:00
#294
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Цитата:
111: Ох как классно..
Дай угадаю... по маленькому сходил после долгого терпения? Да, есть такое :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30220
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 01:10
#295
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Цитата:
maxsaf:
маленькому сходил после долгого терпения? Да, есть такое

Тебя интересуют мои интимные млучаи?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18741
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 01:20
#296
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Цитата:
111:
Тебя интересуют мои интимные млучаи?

Да не особо, просто ты сказал , что классно, а чё именно ты не пояснил )
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8324
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.09.23 - 01:30
#297
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Цитата:
maxsaf:

------------Заметь , так и не ответил -------И где я про Путина написал ?-------И где сказано с кем сравнили Акроса ?
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