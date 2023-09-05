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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 19 из 20«1...17181920»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30216
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 22:56
#271
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И все же гуляем

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30216
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 22:57
#272
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Ночной акимат

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30216
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 22:58
#273
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Половой дом

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30216
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 22:59
#274
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У этих как Манчестер юнайтед

хостинг для картинок
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30216
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 22:59
#275
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Еще что то

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30216
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 23:00
#276
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Что то еще

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30216
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 23:01
#277
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Гуляем вдвоем

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30216
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 23:02
#278
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Ну и домой

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30216
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 23:04
#279
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Ну а дома, как нам говорят достопочтенные немцы, у нас куринная жопа..
Им то такое только снится .

Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
218
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 23:26
#280
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Цитата:
saba:
В Астане им троим памятник стоит

я так понимаю бюсты или небольшие скульптурные изваяния этих парней расположены возле каждого здания суда в стране. не только в астане стало быть им памятники.
даже в с....ом рудном есть.
Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
218
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 23:32
#281
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и, кстати, да. если фотовидеосъёмка запрещена, то напрасно вы выложили это фото на форуме. посадить не посадят но до....ся по-закону и будут правы, тем более что можно разглядеть лицо участников слушания. а это ещё как минимум один добавочный судебный процесс. хотя, возможно это вас развлекает.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18737
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 23:47
#282
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Цитата:
111:
Ну и домой

Правильно, фоткай каждый шаг, вдруг до дома не дойдешь - хоть будем знать где сгинул :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18737
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 23:49
#283
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Цитата:
Карачун:
посадить не посадят но до....ся по-закону и будут правы

Закроют на 15 суток, будет мусор за додо пиццей убирать :lol:
Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
218
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 23:55
#284
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Цитата:
maxsaf:
Закроют на 15 суток

нее, даже этого не сделают, он же в конце концов не судью обматерил. оштрафуют максимум. ну и оппонент их может начать требовать "компенсацию" за чего-нибудь там сложносочинённое.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18737
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 23:58
#285
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Цитата:
Карачун:
он же в конце концов не судью обматерил

Ну так то да, просто неуважительно назвал бывшего судью "какой-то Казыбек.." :lol:
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