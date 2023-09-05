Всякая всячина обо всем и обо всех - 2

Отправлено: - 23:32

и, кстати, да. если фотовидеосъёмка запрещена, то напрасно вы выложили это фото на форуме. посадить не посадят но до....ся по-закону и будут правы, тем более что можно разглядеть лицо участников слушания. а это ещё как минимум один добавочный судебный процесс. хотя, возможно это вас развлекает.