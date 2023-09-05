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Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47493
Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
Отправлено: 05.09.23 - 17:30
После Послания президента в Казахстане начались кадровые перестановки. Глава государства не только назначил руководителей пяти новых министерств, но и сменил руководителей других ведомств.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 346
Re: Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
Отправлено: 05.09.23 - 17:30
Ходит легенда, что до строительства Астаны на этом месте был публичный дом. И когда дела в нём не шли, не кровати двигали, а меняли женщин.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4688
Re: Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
Отправлено: 05.09.23 - 17:41
Цитата:
Откуда такие познания ???
Ильяс:
не кровати двигали, а меняли женщин.
не кровати двигали, а меняли женщин.
Откуда такие познания ???
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2715
Re: Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
Отправлено: 05.09.23 - 17:50
А я то думал министерства торговли нет, а не тут то было. А почему мы ни разу отчёта не слышали сколько и чего продано? Так же министерство с/х предъявляет свою бурную деятельность
Re: Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
Отправлено: 05.09.23 - 17:54
Зато Роман Скляр -первый вице - премьер .
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 59
Re: Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
Отправлено: 05.09.23 - 18:30
Роман Скляр начинал с низов и поднялся своей головой, его не тронут, кто то же должен работу тянут, не всем же с командой передвигаться.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13927
Re: Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
Отправлено: 05.09.23 - 19:06
огромный аппарат
и куча министерств говорит только об одном
не хорошем
у президента мало своих людей
и он разбивает чужие команды по разным министерствам чтобы те дублировали функции друг друга, постоянно соперничая
разделяй и властвуй старый принцип
но так долго продолжаться не может
Министерство национальной экономики.Министерство финансов.Министерство торговли и интеграции.Министерство туризма это должно быть по сути одним большим министерством финансов ведающим всеми экономическими и инвестиционными делами страны
но нет
не доверяют видать такую силу в одни руки
а у царя было такое министерство с гениальным витте
царь испугался конкуренции и убрал его
Министерство внутренних дел.Министерство юстиции.Министерство по чрезвычайным ситуациям.Министерство информации.Министерство труда и социальной защиты населения..Министерство здравоохранения. это тоже одно большое министерство под названием МВД туда впрочем можно и весь КНБ запихнуть под гражданское а не военное руководство как в европе деятельность спецслужб контролируют министры внутренних дел
Министерство сельского хозяйства.Министерство экологии и природных ресурсов.Министерство водных ресурсов и ирригации это министерство народного хозяйства
Министерство энергетики.Министерство промышленности и строительства.Министерство транспорта.все одно министерство развития
остаются мид, обороны, культура и спорт вместе, образование и просвещение вместе
из 21 министерства легко сделать 8
и куча министерств говорит только об одном
не хорошем
у президента мало своих людей
и он разбивает чужие команды по разным министерствам чтобы те дублировали функции друг друга, постоянно соперничая
разделяй и властвуй старый принцип
но так долго продолжаться не может
Министерство национальной экономики.Министерство финансов.Министерство торговли и интеграции.Министерство туризма это должно быть по сути одним большим министерством финансов ведающим всеми экономическими и инвестиционными делами страны
но нет
не доверяют видать такую силу в одни руки
а у царя было такое министерство с гениальным витте
царь испугался конкуренции и убрал его
Министерство внутренних дел.Министерство юстиции.Министерство по чрезвычайным ситуациям.Министерство информации.Министерство труда и социальной защиты населения..Министерство здравоохранения. это тоже одно большое министерство под названием МВД туда впрочем можно и весь КНБ запихнуть под гражданское а не военное руководство как в европе деятельность спецслужб контролируют министры внутренних дел
Министерство сельского хозяйства.Министерство экологии и природных ресурсов.Министерство водных ресурсов и ирригации это министерство народного хозяйства
Министерство энергетики.Министерство промышленности и строительства.Министерство транспорта.все одно министерство развития
остаются мид, обороны, культура и спорт вместе, образование и просвещение вместе
из 21 министерства легко сделать 8
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6295
Re: Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
Отправлено: 05.09.23 - 20:51
Сдается мне, все эти разговоры о нехватке денег на разные мероприятия самая обычная брехня, если судить как руководство страны раздувает государственный аппарат, то новые Акимы, теперь министры и всякие референдумы.
Re: Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
Отправлено: 05.09.23 - 21:57
Цитата:
---Вы меня не поняли , почему выделил его .Иначе забанят .
Начальник:
Роман Скляр начинал с низов и поднялся своей головой,
Роман Скляр начинал с низов и поднялся своей головой,
---Вы меня не поняли , почему выделил его .Иначе забанят .
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.02.19
- Сообщений:
- 14
Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
Отправлено: 05.09.23 - 22:18
Комментарий проходит проверку.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 471
Re: Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
Отправлено: 05.09.23 - 23:14
..... нуууууу теперь мы заживём счастливо и богато,я так понимаю теперече пришли самые настоящии государственники вся надежда на них.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 74
Re: Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
Отправлено: 05.09.23 - 23:38
Вообщето я как помню провозглашалась мантра о сокращении чиновничного поголовья и моратории на увеличении министерств и ведомств.. На деле - министерства растут и расширяются путем выделения отдельных ведомств(почкованием что ли размножаются?), из управлений на местах делают департаменты со множеством управлений и подведомственных отделов, отделений..Как не вспомнить Швейцарию- 8 министерств, Швецию-11 министерств и так далее. Но мы идём другим путём- кормить же надо многочисленных агашек,аташек и прочих родственников типа сироток голубого воришки Альхена (кто не понял-это из 12 стульев). Декларируются правильные,хорошие дела -а на самом деле всё профанация.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 218
Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
Отправлено: 05.09.23 - 23:45
Цитата:
и что ж тогда выходит? "король-то таки голый"?
abaika95:
а у царя было такое министерство с гениальным витте царь испугался конкуренции и убрал его
а у царя было такое министерство с гениальным витте царь испугался конкуренции и убрал его
и что ж тогда выходит? "король-то таки голый"?
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