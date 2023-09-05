Отправлено: - 23:06

berkut_1973:

Сжигать наркотики без взвешивания

Цитата:тогда и разделение статьи по "размерам" (крупный, особо крупный) упразднять, потому что как иначе определить этот самый размер. соответственно и срок один, вне зависимости от объёмов.меня вот что интересует. если 4 кг синтетического наркотика стоит 100 млн.тенге (что как бы немало), то сколько ж тогда стоит условно назовем его "натур-продукт". там-то трудозатраты на производство по идее должны быть значительно выше. и вот интересно классические законы рынка в этой сфере тоже действуют? иначе говоря почему 100 млн, а не допустим 100 млрд. всё-равно ж купят.