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≡ Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47493
Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в Костанае
Отправлено: 05.09.23 - 13:10
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Двое молодых мужчин, которые занимались распространением синтетических наркотиков, задержаны сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области при проведении ОПМ «Қарасора-2023».
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13101
Re: Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в...
Отправлено: 05.09.23 - 13:10
#1
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Цитата:
задержаны 21-летний и 22-летний жители областного центра

Капец наркодилеров нашли. Короче фуфлыжная работа по борьбе с наркотиками. Значит и дальше будут травить молодеж.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13101
Re: Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в...
Отправлено: 05.09.23 - 15:11
#2
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Я написал сыну в вацап, что б не связывался с этими дельцами если будут предлагать работать закладчиком или фасовщиком. Гад ответил что уже год в этой сфере работает. Шутник блин)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3534
Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в Костанае
Отправлено: 05.09.23 - 15:33
#3
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Цитата:
Vit:
Гад ответил что уже год в этой сфере работает. Шутник блин)


Шутки шутками, но насторожиться надо!
У соседки такой умненький, такой воспитанный мальчик, но мечтал быстро и без надрыва заработать на машину Нашёл способ, и его нашли(специально ищут таких, видно)
"Недолго музыка играла...недолго фраер танцевал..."
Недавно суд был,10 лет дали, юность и часть молодости проведёт в зоне
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13101
Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в Костанае
Отправлено: 05.09.23 - 15:39
#4
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Цитата:
таноми52:
Да уж. 10 получить в самые золотые годы. Это печально. Выйдет уже другим человеком. Судьба злодейка. Но полиция тоже, " Молодцы" Главаря на свободе а пацанов на зону.
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b
§ berkut_1973
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.12
Сообщений:
27
Re: Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в...
Отправлено: 05.09.23 - 21:05
#5
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Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в Костанае . - Почему в денежном эквиваленте пишется ? Это недополученные налоги или недополученная чья-то прибыль ? Видно чей=то наркобизнес недополучил . Сжигать наркотики без взвешивания , не мечтая , и думая , а сколько бы я получил, если бы продал это .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2715
Re: Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в...
Отправлено: 05.09.23 - 21:21
#6
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Цитата:
Vit:
пацанов на зону.

Абы кому наркотики на такую сумму не доверят. Значит давно работают, проверенные. Я таких особо не жалею, барыг даже сами наркоманы не любят. А тут судя по инструменту и количеству "товара" уже тёртые калачи. а не запутавшиеся мальчики.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
218
Re: Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в...
Отправлено: 05.09.23 - 23:06
#7
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Цитата:
berkut_1973:
Сжигать наркотики без взвешивания

тогда и разделение статьи по "размерам" (крупный, особо крупный) упразднять, потому что как иначе определить этот самый размер. соответственно и срок один, вне зависимости от объёмов.
меня вот что интересует. если 4 кг синтетического наркотика стоит 100 млн.тенге (что как бы немало), то сколько ж тогда стоит условно назовем его "натур-продукт". там-то трудозатраты на производство по идее должны быть значительно выше. и вот интересно классические законы рынка в этой сфере тоже действуют? иначе говоря почему 100 млн, а не допустим 100 млрд. всё-равно ж купят.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2199
Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в Костанае
Отправлено: 05.09.23 - 23:22
#8
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Цитата:
Vit:
" Молодцы" Главаря на свободе а пацанов на зону.

А кто ж его посадит, у него пагоны же!
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