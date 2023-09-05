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Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в Костанае
Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47493
Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в Костанае
Отправлено: 05.09.23 - 13:10
Двое молодых мужчин, которые занимались распространением синтетических наркотиков, задержаны сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области при проведении ОПМ «Қарасора-2023».
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Re: Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в...
Отправлено: 05.09.23 - 13:10
Цитата:
Капец наркодилеров нашли. Короче фуфлыжная работа по борьбе с наркотиками. Значит и дальше будут травить молодеж.
задержаны 21-летний и 22-летний жители областного центра
Капец наркодилеров нашли. Короче фуфлыжная работа по борьбе с наркотиками. Значит и дальше будут травить молодеж.
Re: Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в...
Отправлено: 05.09.23 - 15:11
Я написал сыну в вацап, что б не связывался с этими дельцами если будут предлагать работать закладчиком или фасовщиком. Гад ответил что уже год в этой сфере работает. Шутник блин)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3534
Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в Костанае
Отправлено: 05.09.23 - 15:33
Цитата:
Шутки шутками, но насторожиться надо!
У соседки такой умненький, такой воспитанный мальчик, но мечтал быстро и без надрыва заработать на машину Нашёл способ, и его нашли(специально ищут таких, видно)
"Недолго музыка играла...недолго фраер танцевал..."
Недавно суд был,10 лет дали, юность и часть молодости проведёт в зоне
Vit:
Гад ответил что уже год в этой сфере работает. Шутник блин)
Гад ответил что уже год в этой сфере работает. Шутник блин)
Шутки шутками, но насторожиться надо!
У соседки такой умненький, такой воспитанный мальчик, но мечтал быстро и без надрыва заработать на машину Нашёл способ, и его нашли(специально ищут таких, видно)
"Недолго музыка играла...недолго фраер танцевал..."
Недавно суд был,10 лет дали, юность и часть молодости проведёт в зоне
Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в Костанае
Отправлено: 05.09.23 - 15:39
Цитата:
таноми52:Да уж. 10 получить в самые золотые годы. Это печально. Выйдет уже другим человеком. Судьба злодейка. Но полиция тоже, " Молодцы" Главаря на свободе а пацанов на зону.
b
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.12.12
- Сообщений:
- 27
Re: Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в...
Отправлено: 05.09.23 - 21:05
Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в Костанае . - Почему в денежном эквиваленте пишется ? Это недополученные налоги или недополученная чья-то прибыль ? Видно чей=то наркобизнес недополучил . Сжигать наркотики без взвешивания , не мечтая , и думая , а сколько бы я получил, если бы продал это .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2715
Re: Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в...
Отправлено: 05.09.23 - 21:21
Цитата:
Абы кому наркотики на такую сумму не доверят. Значит давно работают, проверенные. Я таких особо не жалею, барыг даже сами наркоманы не любят. А тут судя по инструменту и количеству "товара" уже тёртые калачи. а не запутавшиеся мальчики.
Vit:
пацанов на зону.
пацанов на зону.
Абы кому наркотики на такую сумму не доверят. Значит давно работают, проверенные. Я таких особо не жалею, барыг даже сами наркоманы не любят. А тут судя по инструменту и количеству "товара" уже тёртые калачи. а не запутавшиеся мальчики.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 218
Re: Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в...
Отправлено: 05.09.23 - 23:06
Цитата:
тогда и разделение статьи по "размерам" (крупный, особо крупный) упразднять, потому что как иначе определить этот самый размер. соответственно и срок один, вне зависимости от объёмов.
меня вот что интересует. если 4 кг синтетического наркотика стоит 100 млн.тенге (что как бы немало), то сколько ж тогда стоит условно назовем его "натур-продукт". там-то трудозатраты на производство по идее должны быть значительно выше. и вот интересно классические законы рынка в этой сфере тоже действуют? иначе говоря почему 100 млн, а не допустим 100 млрд. всё-равно ж купят.
berkut_1973:
Сжигать наркотики без взвешивания
Сжигать наркотики без взвешивания
тогда и разделение статьи по "размерам" (крупный, особо крупный) упразднять, потому что как иначе определить этот самый размер. соответственно и срок один, вне зависимости от объёмов.
меня вот что интересует. если 4 кг синтетического наркотика стоит 100 млн.тенге (что как бы немало), то сколько ж тогда стоит условно назовем его "натур-продукт". там-то трудозатраты на производство по идее должны быть значительно выше. и вот интересно классические законы рынка в этой сфере тоже действуют? иначе говоря почему 100 млн, а не допустим 100 млрд. всё-равно ж купят.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2199
Партию синтетических наркотиков на 100 млн тенге изъяли в Костанае
Отправлено: 05.09.23 - 23:22
Цитата:
А кто ж его посадит, у него пагоны же!
Vit:
" Молодцы" Главаря на свободе а пацанов на зону.
" Молодцы" Главаря на свободе а пацанов на зону.
А кто ж его посадит, у него пагоны же!
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