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≡ Статус русского языка в Казахстане
 
 
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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Каким должен быть статус русского языка в КЗ?
Второй государственный
Межнационального общения
Без статуса
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18733
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 20:46
#106
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Цитата:
ACROS:
Опрос - провалили,

Наоборот, этот опрос показывает, что если бы его провели 10, 20, и 30 лет назад, то результат был бы в пользу русского в качестве гос языка, причем перевес был бы с каждым десятилетием более существенным. А раз в тот момент с мнением народа, с мнением большинства не считались, а для меня это очевидно, то и решения эти были возможно не совсем легитимными ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18733
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 20:47
#107
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Цитата:
ACROS:
Они всё прекрасно понимают: - хитрые эти -азиаты. Прикинулись - шлангами.

Там разве не ваши же соплеменники проживают? ))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4688
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 22:12
#108
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Цитата:
maxsaf:
А раз в тот момент с мнением народа, с мнением большинства не считались,


ОНИ и сейчас то не больно считаются- и это считается правильным и само собой разумеющим в автократии.

Цитата:
maxsaf:
ваши же соплеменники проживают?


Правда, какая бы она не была горькой - но, правда: - прекрасно знаю своих южных соплеменников, их нравы и повадки- вёл один год с ними бизнес - их азиатскую ийзуитскую дипломатию- никогда не стоять к ним спиной, иначе- удар кинжалом сзади.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4688
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 22:19
#109
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Цитата:
maxsaf:
этот опрос показывает


Он же - некорректен, и мотивировать его итогами - моветон, притянут за уши ( в лучших дамах Ландона, вас не поймут и руки не протянут); и вы сами об этом знаете.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18733
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 22:20
#110
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Цитата:
ACROS:
Правда, какая бы она не была горькой - но, правда: -

Уважаю за ваш ответ. Есть вещи, которые сложно признать.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18733
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 22:22
#111
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Цитата:
ACROS:
Он же - некорректен, и мотивировать его итогами

Насколько некорректен? Плюс/минус 5? И что это меняет? Что-то препятствует проведению такого же, но корректного? Или его все равно не признают, потому что неудобно получается?

[Исправлено: maxsaf, 05.09.2023 - 22:23]
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