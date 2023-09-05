Отправлено: - 22:12

maxsaf:

А раз в тот момент с мнением народа, с мнением большинства не считались,

maxsaf:

ваши же соплеменники проживают?

Цитата:ОНИ и сейчас то не больно считаются- и это считается правильным и само собой разумеющим в автократии.Цитата:Правда, какая бы она не была горькой - но, правда: - прекрасно знаю своих южных соплеменников, их нравы и повадки- вёл один год с ними бизнес - их азиатскую ийзуитскую дипломатию- никогда не стоять к ним спиной, иначе- удар кинжалом сзади.