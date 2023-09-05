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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 18 из 18«1...161718
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Куратор темы: 111
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18733
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 22:06
#256
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Цитата:
Гога:
Отдаю вам пальму первенства

Надо сделать второй опрос "должен ли казахстанский блогер-инфлюенсер владеть гос языком?" :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30205
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 22:08
#257
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Цитата:
Гога:
---Да , на ряженке долго не продержался -- зато сколько слов было сказано

Несколько..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8319
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 22:09
#258
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Цитата:
111:
Акрос у тебя на уровне твоего Путина??

----И где я про Путина написал ?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8319
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 22:10
#259
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Цитата:
111:
Всегда и говорил что украинские территории твои и Путина,

-----Не подскажешь ---где и когда я так говорил ? :lol: :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8319
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 22:12
#260
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30205
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 22:20
#261
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Цитата:
Гога:
Не подскажешь ---где и когда я так говорил

Ну вспомни..
Я же конкретно спросил, ты конкретно ответил.
Или будешь дурачка из себя делать?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8319
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 22:23
#262
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Цитата:
111:
Ну вспомни..

---А зачем ?? Ты меня обвинил --вот и ищи доказательства :lol: :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8319
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 22:26
#263
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Цитата:
111:
-----Кто -то тут писал недавно про лизание одного места у одной известной личности ?? Аналогию в этом случае не видишь ? Или , думаешь , Акрос пару мешков отрубей подгонит ?

Цитата:
111:
Акрос у тебя на уровне твоего Путина??

---И где сказано с кем сравнили Акроса ?
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Страница 18 из 18«1...161718
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