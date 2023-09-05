НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 15 из 15«1...131415
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4686
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 20:43
#211
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Какой то Казыбек.


Казыбек би - это мировой судья: - раньше так в степи называли решал.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30189
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 20:47
#212
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суд оказывается тут

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30189
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 20:48
#213
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Казыбек би - это мировой судья: -

Ниче себе, не знал.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30189
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 20:49
#214
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тут выходит

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30189
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 20:52
#215
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой то аппарат для сумок

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30189
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 20:53
#216
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скучающий Амирка, он то думал тут интересно

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30189
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 20:54
#217
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и суд.
Фотать запрещено, наши оппоненты

Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18716
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 20:55
#218
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну вот и суд. Фотать запрещено, наши оппоненты

Ну капец, теперь тебя посадят за неуважение к суду :lol:
Профайл
Страница 15 из 15«1...131415
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: 111, maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS