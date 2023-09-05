Отправлено: - 20:46

ACROS:

Опрос - провалили,

Цитата:Наоборот, этот опрос показывает, что если бы его провели 10, 20, и 30 лет назад, то результат был бы в пользу русского в качестве гос языка, причем перевес был бы с каждым десятилетием более существенным. А раз в тот момент с мнением народа, с мнением большинства не считались, а для меня это очевидно, то и решения эти были возможно не совсем легитимными