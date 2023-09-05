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≡ Статус русского языка в Казахстане
 
 
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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Каким должен быть статус русского языка в КЗ?
Второй государственный
Межнационального общения
Без статуса
Запретить
 
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18716
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 20:46
#106
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Цитата:
ACROS:
Опрос - провалили,

Наоборот, этот опрос показывает, что если бы его провели 10, 20, и 30 лет назад, то результат был бы в пользу русского в качестве гос языка, причем перевес был бы с каждым десятилетием более существенным. А раз в тот момент с мнением народа, с мнением большинства не считались, а для меня это очевидно, то и решения эти были возможно не совсем легитимными ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18716
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 20:47
#107
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Цитата:
ACROS:
Они всё прекрасно понимают: - хитрые эти -азиаты. Прикинулись - шлангами.

Там разве не ваши же соплеменники проживают? ))
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