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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 14 из 15«1...12131415»
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Куратор темы: 111
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4686
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 15:04
#196
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Цитата:
111:
моя кухарка тоже написала и на нее подадут

Цитата:
111:
суд по линии СЭЗ пол пятого



Свободу, Анджелы Дэвисс!!!
Рот, фронт!!!

[Исправлено: ACROS, 05.09.2023 - 15:05]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30189
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 15:20
#197
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Цитата:
ACROS:
Свободу, Анджелы Дэвисс!!!



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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30189
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 15:23
#198
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30189
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 16:08
#199
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Ну началось.
У моей кухарки будет первое в жизни уголовное дело, век воли не видать..

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4686
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 17:48
#200
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Ну что там: со щитом или на щите ??
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2711
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 18:10
#201
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Кирпич бутовый под окнами, про обратную сторону писал я , а не 111. Так что про брехать это в мой огород камни кидать надо. Где то я так и видел, а в Раузете всегда так, как именно писать не буду, не хочу тоже потом по судам бегать.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2711
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 18:12
#202
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Интересно, когда Вы здесь жили тоже таким были? Тогда неудивительно, что уехали
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30189
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 20:24
#203
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Цитата:
ACROS:
Ну что там: со щитом или на щите ??


Один суд вот так, второй перенесли на 18.09
Наш дворовый вацап
Депутата тоже тряханули

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18716
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 20:27
#204
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Саба там что то сам на сам разговаривает, непонятно с кем, в 201 и 202. Без цитат :-x
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30189
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 20:29
#205
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В суд поехали на какой то чужой машине, хотели пешком..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30189
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 20:30
#206
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Пушкина, это где мы должны были собираться за наши кривые дороги лет 100 назад..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30189
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 20:33
#207
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Тут какой то памятник, поначалу думал Ибыраю..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30189
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 20:36
#208
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Какой то Казыбек..
Наверно адвокат..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30189
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 20:38
#209
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Адрес такой вот..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30189
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 20:41
#210
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Такая вот табличка, опаздывали, доказывали что то там, но не сюда..

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