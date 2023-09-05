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≡ Статус русского языка в Казахстане
 
 
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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Каким должен быть статус русского языка в КЗ?
Второй государственный
Межнационального общения
Без статуса
Запретить
 
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4686
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 17:34
#91
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Цитата:
Vit:
я проголосовал уже 4 раза за последний пункт


Тем более в дополнении мною вышесказанному это делает этот опрос - НЕ ЛЕГИТИМНЫМ и НИВЕЛИРУЕТ его информационную и дискуссионно-аргументированную ценность до НУЛЯ, тем более автор опроса - профессионально связан с высокими информационными технологиями и не факт, что он как Вит (невольно), осознанно не употребит это знание себе на пользу для благоприятного для себя исхода опроса.

Цитата:
Vit:
Пусть лучше щас запретят чем когда я стану Пенсом.


Вит, нам это НЕ ГРОЗИТ !!! Откуда пришла Прибалтика в СССР и сама ли она туда пришла ?? - это первое; и второе: - история взаимоотношении между этими государствами и России и между народами ???
Так что ещё, как миниум лет 100 не будешь сдавать экзамен и будешь получать пенсию.
У нас СОВСЕМ другая история и совсем другие ВЕКОВЫЕ межнациональные взаимоотношения, и самое главное: - ментальность моего народа - сосем другая, нежели у прибалтов в плане общении между нациям

[Исправлено: ACROS, 05.09.2023 - 17:46]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2711
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 18:20
#92
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Цитата:
ACROS:
Что вы имеете ввиду??

Я имею в виду то, что Вы слово в слово повторили то, что я говорил Максафу раньше. Проблема не стоит выеденного яица. Про плагиат я пошутил, но не умею же вовремя и правильно ставить смайлики, поэтому не сумел обозначить , что это шутка :-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18716
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 19:13
#93
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Цитата:
Vit:
Извените меня, я проголосовал уже 4 раза за последний пункт.

Зря, Виталя. Щас Путину доложит Патрушев, что в КЗ хотят русский запретить - и ВВ сделает неправильные выводы. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13927
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 19:14
#94
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Цитата:
saba:
но Максаф ещё сильнее возбудился и опрос организовал. Боюсь последствий Вашего повтора.Наверное точно референдум замутит.

дык оно же и нужно)
чем больше макс поднимает темы (главное везде уточнять что он из канады) тем оригинальное будет результат)

Цитата:
Vit:
Извените меня, я проголосовал уже 4 раза за последний пункт. А че тянуть резину? Пусть лучше щас запретят чем когда я стану Пенсом

твои ответы ничего не решают впрочем как и опросы)
вот представим запретили русский язык в официальном использовании в кз и?
оно кому то надо этот геморрой разгребать потом?
особенно мвд и кнб?) нытиков выгонять возмущающихся как делают балты
россии козью рожу строить
та всеровно уже ответить никак не сможет)
силенки не хватит только вонь от симонян будет стоять и зачем оно?
Астана явно пустила этот вопрос на самотек
язык не ущемляют как бы там не хотелось канадцам
а естественным путем он и так в Казахстане сократиться
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18716
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 19:16
#95
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Цитата:
saba:
Проблема не стоит выеденного яица

Ну раз вам все равно - почему бы не сделать русский государственным?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13927
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 19:18
#96
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Цитата:
maxsaf:
Щас Путину доложит Патрушев, что в КЗ хотят русский запретить - и ВВ сделает неправильные выводы.

судя по тому как патрушев доложился путину о подготовке к вторжению в украину там у дедушки на уме только масоны, комитет 300, золотой миллиард, рептилоиды ну и всякая такая муть)
дед там уже давно не собеседник по важным вопросам)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18716
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 19:31
#97
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Цитата:
abaika95:
рептилоиды ну и всякая такая муть

Самое главное, что Патрушев насчёт языка докладывал боссу ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13101
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 19:39
#98
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рекламная пауза или перерыв на поздний ужин. Сырне из барашка. Мое любимое блюдо на югах.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18716
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 19:41
#99
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Цитата:
Vit:
Мое любимое блюдо на югах.

На каком языке там общаетесь?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18716
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 19:46
#100
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Цитата:
ACROS:
У нас СОВСЕМ другая история и совсем другие ВЕКОВЫЕ межнациональные взаимоотношения, и самое главное: - ментальность моего народа - сосем другая, нежели у прибалтов в плане общении между нациям

Все это исчезнет вместе с последним русскоговорящим. Наверное это будет Марик, раз он так сопротивляется и на курсы ходить не хочет. Ослабнут и связи с Россией. А Китайю это на руку. Короче, будущее более-менее ясно просматривается в ту сторону ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13101
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 19:55
#101
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Цитата:
maxsaf: На каком языке там общаетесь?)
В кафе на русском. А вот сегодня на гелиусе заправлялся ( кстати Акрос, тут дт по 275 дешевле чем на севере) вот оператор ваще не разговаривает на русском. Он ко мне по казахски обращался. Но правда я всё понял че он сказал. Что два раза надо по 300 литров перезаряжать пистолет). И охраник по казахский сказал хорошей дороги. Я ответил Рахмет. Я много че понимаю но общатся не умею. Короче учить надо. Абайка прав русский всё меньше используют.

[Исправлено: Vit, 05.09.2023 - 18:59]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18716
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 20:18
#102
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Цитата:
Vit:
Абайка прав русский всё меньше используют.

Зря он радуется, китайский то не намного проще :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4686
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 20:29
#103
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Цитата:
Vit:
кстати Акрос, тут дт по 275 дешевле чем на севере


Вот су.и, а мне ЛЬГОТНУЮ по 283, государство толкает и ещё говорит при этом - целуйте за это ноги наши и занимайтесь СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫМИ делами, то есть обыкновенно ДОЯТ.

Цитата:
Vit:
вот оператор ваще не разговаривает на русском.


Они всё прекрасно понимают: - хитрые эти -азиаты. Прикинулись - шлангами.

Цитата:
maxsaf:
вместе с последним русскоговорящим.


Даже если это произойдёт, что маловероятно - лет 100 у вас в запасе есть.
Так что : - никакой паники на корабле.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18716
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 20:30
#104
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Цитата:
ACROS:
Даже если это произойдёт, что маловероятно - лет 100 у вас в запасе есть. Так что : - никакой паники на корабле.

100 лет Марик не протянет, с его то языком :-P :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4686
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 20:37
#105
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Цитата:
maxsaf:
не протянет


Ей Богу, Мак, с вами каждый раз становиться неинтересно, даже с Абайкой интересней мозги разминать.
Опрос - провалили, аргументов - ноль. Ухожу не прощаясь: - как ваша королева или король сейчас.
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