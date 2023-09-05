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Статус русского языка в Казахстане
Статус русского языка в Казахстане
Куратор темы: maxsaf
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 17:34
Цитата:
Тем более в дополнении мною вышесказанному это делает этот опрос - НЕ ЛЕГИТИМНЫМ и НИВЕЛИРУЕТ его информационную и дискуссионно-аргументированную ценность до НУЛЯ, тем более автор опроса - профессионально связан с высокими информационными технологиями и не факт, что он как Вит (невольно), осознанно не употребит это знание себе на пользу для благоприятного для себя исхода опроса.
Цитата:
Вит, нам это НЕ ГРОЗИТ !!! Откуда пришла Прибалтика в СССР и сама ли она туда пришла ?? - это первое; и второе: - история взаимоотношении между этими государствами и России и между народами ???
Так что ещё, как миниум лет 100 не будешь сдавать экзамен и будешь получать пенсию.
У нас СОВСЕМ другая история и совсем другие ВЕКОВЫЕ межнациональные взаимоотношения, и самое главное: - ментальность моего народа - сосем другая, нежели у прибалтов в плане общении между нациям
[Исправлено: ACROS, 05.09.2023 - 17:46]
Vit:
я проголосовал уже 4 раза за последний пункт
я проголосовал уже 4 раза за последний пункт
Тем более в дополнении мною вышесказанному это делает этот опрос - НЕ ЛЕГИТИМНЫМ и НИВЕЛИРУЕТ его информационную и дискуссионно-аргументированную ценность до НУЛЯ, тем более автор опроса - профессионально связан с высокими информационными технологиями и не факт, что он как Вит (невольно), осознанно не употребит это знание себе на пользу для благоприятного для себя исхода опроса.
Цитата:
Vit:
Пусть лучше щас запретят чем когда я стану Пенсом.
Пусть лучше щас запретят чем когда я стану Пенсом.
Вит, нам это НЕ ГРОЗИТ !!! Откуда пришла Прибалтика в СССР и сама ли она туда пришла ?? - это первое; и второе: - история взаимоотношении между этими государствами и России и между народами ???
Так что ещё, как миниум лет 100 не будешь сдавать экзамен и будешь получать пенсию.
У нас СОВСЕМ другая история и совсем другие ВЕКОВЫЕ межнациональные взаимоотношения, и самое главное: - ментальность моего народа - сосем другая, нежели у прибалтов в плане общении между нациям
[Исправлено: ACROS, 05.09.2023 - 17:46]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2711
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 18:20
Цитата:
Я имею в виду то, что Вы слово в слово повторили то, что я говорил Максафу раньше. Проблема не стоит выеденного яица. Про плагиат я пошутил, но не умею же вовремя и правильно ставить смайлики, поэтому не сумел обозначить , что это шутка
ACROS:
Что вы имеете ввиду??
Что вы имеете ввиду??
Я имею в виду то, что Вы слово в слово повторили то, что я говорил Максафу раньше. Проблема не стоит выеденного яица. Про плагиат я пошутил, но не умею же вовремя и правильно ставить смайлики, поэтому не сумел обозначить , что это шутка
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 19:13
Цитата:
Зря, Виталя. Щас Путину доложит Патрушев, что в КЗ хотят русский запретить - и ВВ сделает неправильные выводы.
Vit:
Извените меня, я проголосовал уже 4 раза за последний пункт.
Извените меня, я проголосовал уже 4 раза за последний пункт.
Зря, Виталя. Щас Путину доложит Патрушев, что в КЗ хотят русский запретить - и ВВ сделает неправильные выводы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13927
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 19:14
Цитата:
дык оно же и нужно)
чем больше макс поднимает темы (главное везде уточнять что он из канады) тем оригинальное будет результат)
Цитата:
твои ответы ничего не решают впрочем как и опросы)
вот представим запретили русский язык в официальном использовании в кз и?
оно кому то надо этот геморрой разгребать потом?
особенно мвд и кнб?) нытиков выгонять возмущающихся как делают балты
россии козью рожу строить
та всеровно уже ответить никак не сможет)
силенки не хватит только вонь от симонян будет стоять и зачем оно?
Астана явно пустила этот вопрос на самотек
язык не ущемляют как бы там не хотелось канадцам
а естественным путем он и так в Казахстане сократиться
saba:
но Максаф ещё сильнее возбудился и опрос организовал. Боюсь последствий Вашего повтора.Наверное точно референдум замутит.
но Максаф ещё сильнее возбудился и опрос организовал. Боюсь последствий Вашего повтора.Наверное точно референдум замутит.
дык оно же и нужно)
чем больше макс поднимает темы (главное везде уточнять что он из канады) тем оригинальное будет результат)
Цитата:
Vit:
Извените меня, я проголосовал уже 4 раза за последний пункт. А че тянуть резину? Пусть лучше щас запретят чем когда я стану Пенсом
Извените меня, я проголосовал уже 4 раза за последний пункт. А че тянуть резину? Пусть лучше щас запретят чем когда я стану Пенсом
твои ответы ничего не решают впрочем как и опросы)
вот представим запретили русский язык в официальном использовании в кз и?
оно кому то надо этот геморрой разгребать потом?
особенно мвд и кнб?) нытиков выгонять возмущающихся как делают балты
россии козью рожу строить
та всеровно уже ответить никак не сможет)
силенки не хватит только вонь от симонян будет стоять и зачем оно?
Астана явно пустила этот вопрос на самотек
язык не ущемляют как бы там не хотелось канадцам
а естественным путем он и так в Казахстане сократиться
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 19:16
Цитата:
Ну раз вам все равно - почему бы не сделать русский государственным?))
saba:
Проблема не стоит выеденного яица
Проблема не стоит выеденного яица
Ну раз вам все равно - почему бы не сделать русский государственным?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13927
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 19:18
Цитата:
судя по тому как патрушев доложился путину о подготовке к вторжению в украину там у дедушки на уме только масоны, комитет 300, золотой миллиард, рептилоиды ну и всякая такая муть)
дед там уже давно не собеседник по важным вопросам)
maxsaf:
Щас Путину доложит Патрушев, что в КЗ хотят русский запретить - и ВВ сделает неправильные выводы.
Щас Путину доложит Патрушев, что в КЗ хотят русский запретить - и ВВ сделает неправильные выводы.
судя по тому как патрушев доложился путину о подготовке к вторжению в украину там у дедушки на уме только масоны, комитет 300, золотой миллиард, рептилоиды ну и всякая такая муть)
дед там уже давно не собеседник по важным вопросам)
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 19:31
Цитата:
Самое главное, что Патрушев насчёт языка докладывал боссу
abaika95:
рептилоиды ну и всякая такая муть
рептилоиды ну и всякая такая муть
Самое главное, что Патрушев насчёт языка докладывал боссу
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 19:39
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 19:41
Цитата:
На каком языке там общаетесь?)
Vit:
Мое любимое блюдо на югах.
Мое любимое блюдо на югах.
На каком языке там общаетесь?)
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 19:46
Цитата:
Все это исчезнет вместе с последним русскоговорящим. Наверное это будет Марик, раз он так сопротивляется и на курсы ходить не хочет. Ослабнут и связи с Россией. А Китайю это на руку. Короче, будущее более-менее ясно просматривается в ту сторону
ACROS:
У нас СОВСЕМ другая история и совсем другие ВЕКОВЫЕ межнациональные взаимоотношения, и самое главное: - ментальность моего народа - сосем другая, нежели у прибалтов в плане общении между нациям
У нас СОВСЕМ другая история и совсем другие ВЕКОВЫЕ межнациональные взаимоотношения, и самое главное: - ментальность моего народа - сосем другая, нежели у прибалтов в плане общении между нациям
Все это исчезнет вместе с последним русскоговорящим. Наверное это будет Марик, раз он так сопротивляется и на курсы ходить не хочет. Ослабнут и связи с Россией. А Китайю это на руку. Короче, будущее более-менее ясно просматривается в ту сторону
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 19:55
Цитата:
[Исправлено: Vit, 05.09.2023 - 18:59]
maxsaf: На каком языке там общаетесь?)В кафе на русском. А вот сегодня на гелиусе заправлялся ( кстати Акрос, тут дт по 275 дешевле чем на севере) вот оператор ваще не разговаривает на русском. Он ко мне по казахски обращался. Но правда я всё понял че он сказал. Что два раза надо по 300 литров перезаряжать пистолет). И охраник по казахский сказал хорошей дороги. Я ответил Рахмет. Я много че понимаю но общатся не умею. Короче учить надо. Абайка прав русский всё меньше используют.
[Исправлено: Vit, 05.09.2023 - 18:59]
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 20:18
Цитата:
Зря он радуется, китайский то не намного проще
Vit:
Абайка прав русский всё меньше используют.
Абайка прав русский всё меньше используют.
Зря он радуется, китайский то не намного проще
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 20:29
Цитата:
Вот су.и, а мне ЛЬГОТНУЮ по 283, государство толкает и ещё говорит при этом - целуйте за это ноги наши и занимайтесь СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫМИ делами, то есть обыкновенно ДОЯТ.
Цитата:
Они всё прекрасно понимают: - хитрые эти -азиаты. Прикинулись - шлангами.
Цитата:
Даже если это произойдёт, что маловероятно - лет 100 у вас в запасе есть.
Так что : - никакой паники на корабле.
Vit:
кстати Акрос, тут дт по 275 дешевле чем на севере
кстати Акрос, тут дт по 275 дешевле чем на севере
Вот су.и, а мне ЛЬГОТНУЮ по 283, государство толкает и ещё говорит при этом - целуйте за это ноги наши и занимайтесь СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫМИ делами, то есть обыкновенно ДОЯТ.
Цитата:
Vit:
вот оператор ваще не разговаривает на русском.
вот оператор ваще не разговаривает на русском.
Они всё прекрасно понимают: - хитрые эти -азиаты. Прикинулись - шлангами.
Цитата:
maxsaf:
вместе с последним русскоговорящим.
вместе с последним русскоговорящим.
Даже если это произойдёт, что маловероятно - лет 100 у вас в запасе есть.
Так что : - никакой паники на корабле.
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 20:30
Цитата:
100 лет Марик не протянет, с его то языком
ACROS:
Даже если это произойдёт, что маловероятно - лет 100 у вас в запасе есть. Так что : - никакой паники на корабле.
Даже если это произойдёт, что маловероятно - лет 100 у вас в запасе есть. Так что : - никакой паники на корабле.
100 лет Марик не протянет, с его то языком
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 20:37
Цитата:
Ей Богу, Мак, с вами каждый раз становиться неинтересно, даже с Абайкой интересней мозги разминать.
Опрос - провалили, аргументов - ноль. Ухожу не прощаясь: - как ваша королева или король сейчас.
maxsaf:
не протянет
не протянет
Ей Богу, Мак, с вами каждый раз становиться неинтересно, даже с Абайкой интересней мозги разминать.
Опрос - провалили, аргументов - ноль. Ухожу не прощаясь: - как ваша королева или король сейчас.
-
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