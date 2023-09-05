Отправлено: - 19:14

saba:

но Максаф ещё сильнее возбудился и опрос организовал. Боюсь последствий Вашего повтора.Наверное точно референдум замутит.

Vit:

Извените меня, я проголосовал уже 4 раза за последний пункт. А че тянуть резину? Пусть лучше щас запретят чем когда я стану Пенсом

Цитата:дык оно же и нужно)чем больше макс поднимает темы (главное везде уточнять что он из канады) тем оригинальное будет результат)Цитата:твои ответы ничего не решают впрочем как и опросы)вот представим запретили русский язык в официальном использовании в кз и?оно кому то надо этот геморрой разгребать потом?особенно мвд и кнб?) нытиков выгонять возмущающихся как делают балтыроссии козью рожу строитьта всеровно уже ответить никак не сможет)силенки не хватит только вонь от симонян будет стоять и зачем оно?Астана явно пустила этот вопрос на самотекязык не ущемляют как бы там не хотелось канадцама естественным путем он и так в Казахстане сократиться