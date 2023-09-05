Отправлено: - 15:11

Ильяс:

у нас беспрецедентное право, о чем речь?

Цитата:прецедент бывает судебный и общественныйон явно имел ввиду прецедент в общественном планеотобрать участок отменив постановление 90ых годовно в судебном порядке никто по стране ссылаться на этот ПРЕЦЕДЕНТ не сможетэто частный случай.и давно пора ужеХозиева разъехались бросили тут дачи и стройкипревратили в свалкуа как только тронь сразу вспомнят что у них тут что то было и давай визжать"верните нам верните!"к слову вроде есть же постановление о строительстве?если ты не можешь закончить стройку за 10 вроде лет то обязан снести все что возвел и отдать участок государству?