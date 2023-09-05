Re: Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
Отправлено: 05.09.23 - 19:06
огромный аппарат
и куча министерств говорит только об одном
не хорошем
у президента мало своих людей
и он разбивает чужие команды по разным министерствам чтобы те дублировали функции друг друга, постоянно соперничая
разделяй и властвуй старый принцип
но так долго продолжаться не может
Министерство национальной экономики.Министерство финансов.Министерство торговли и интеграции.Министерство туризма это должно быть по сути одним большим министерством финансов ведающим всеми экономическими и инвестиционными делами страны
но нет
не доверяют видать такую силу в одни руки
а у царя было такое министерство с гениальным витте
царь испугался конкуренции и убрал его
Министерство внутренних дел.Министерство юстиции.Министерство по чрезвычайным ситуациям.Министерство информации.Министерство труда и социальной защиты населения..Министерство здравоохранения. это тоже одно большое министерство под названием МВД туда впрочем можно и весь КНБ запихнуть под гражданское а не военное руководство как в европе деятельность спецслужб контролируют министры внутренних дел
Министерство сельского хозяйства.Министерство экологии и природных ресурсов.Министерство водных ресурсов и ирригации это министерство народного хозяйства
Министерство энергетики.Министерство промышленности и строительства.Министерство транспорта.все одно министерство развития
остаются мид, обороны, культура и спорт вместе, образование и просвещение вместе
из 21 министерства легко сделать 8