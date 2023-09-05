Отправлено: - 13:56

сайлау курманов: Я всегда спокоен,с утреца зарубил пятерых бройлеров, запек их в гриле и запаял в вакууме.

Цитата:Он теперь тоже что б успокоится и снять стресс от штрафа, сделает гуляш из собаки, ещё и соседей угостит которые на него нажаловались)