Re: Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?

Отправлено: - 19:06

огромный аппарат

и куча министерств говорит только об одном

не хорошем

у президента мало своих людей

и он разбивает чужие команды по разным министерствам чтобы те дублировали функции друг друга, постоянно соперничая

разделяй и властвуй старый принцип

но так долго продолжаться не может



Министерство национальной экономики.Министерство финансов.Министерство торговли и интеграции.Министерство туризма это должно быть по сути одним большим министерством финансов ведающим всеми экономическими и инвестиционными делами страны

но нет

не доверяют видать такую силу в одни руки

а у царя было такое министерство с гениальным витте

царь испугался конкуренции и убрал его



Министерство внутренних дел.Министерство юстиции.Министерство по чрезвычайным ситуациям.Министерство информации.Министерство труда и социальной защиты населения..Министерство здравоохранения. это тоже одно большое министерство под названием МВД туда впрочем можно и весь КНБ запихнуть под гражданское а не военное руководство как в европе деятельность спецслужб контролируют министры внутренних дел







Министерство сельского хозяйства.Министерство экологии и природных ресурсов.Министерство водных ресурсов и ирригации это министерство народного хозяйства





Министерство энергетики.Министерство промышленности и строительства.Министерство транспорта.все одно министерство развития



остаются мид, обороны, культура и спорт вместе, образование и просвещение вместе



из 21 министерства легко сделать 8