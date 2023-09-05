Re: Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?

Отправлено: - 17:50

А я то думал министерства торговли нет, а не тут то было. А почему мы ни разу отчёта не слышали сколько и чего продано? Так же министерство с/х предъявляет свою бурную деятельность