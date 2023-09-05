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≡ Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47492
Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
Отправлено: 05.09.23 - 17:30
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После Послания президента в Казахстане начались кадровые перестановки. Глава государства не только назначил руководителей пяти новых министерств, но и сменил руководителей других ведомств.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
346
Re: Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
Отправлено: 05.09.23 - 17:30
#1
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Ходит легенда, что до строительства Астаны на этом месте был публичный дом. И когда дела в нём не шли, не кровати двигали, а меняли женщин. ;-)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4683
Re: Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
Отправлено: 05.09.23 - 17:41
#2
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Цитата:
Ильяс:
не кровати двигали, а меняли женщин.


Откуда такие познания ???
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2708
Re: Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
Отправлено: 05.09.23 - 17:50
#3
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А я то думал министерства торговли нет, а не тут то было. А почему мы ни разу отчёта не слышали сколько и чего продано? Так же министерство с/х предъявляет свою бурную деятельность
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