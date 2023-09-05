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≡ Песни, танцы и ливень - Как прошел самый масштабный музыкальный фестиваль Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47492
Песни, танцы и ливень - Как прошел самый масштабный музыкальный фестиваль Костанайской области
Отправлено: 05.09.23 - 16:16
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В этом году состав музыкантов немного изменился: Aya Funk, Shiza, HIRO, abdr., Liili, Kazybek Kuraliysh, Мирас Жугунусов, RaIM и V$XV PRINCE. Хедлайнером, как и в прошлом году, стала группа "Ирина Кайратовна".
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2708
Re: Песни, танцы и ливень - Как прошел самый масштабный...
Отправлено: 05.09.23 - 16:16
#1
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Спасибо за отчёт.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1102
Re: Песни, танцы и ливень - Как прошел самый масштабный...
Отправлено: 05.09.23 - 16:22
#2
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И что за мода под америкосов косить? Нормальных названий пара едва набирается, остальные крутые типа англичане? Слава богу не смотрю и не слушаю такое.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2708
Re: Песни, танцы и ливень - Как прошел самый масштабный...
Отправлено: 05.09.23 - 16:25
#3
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Для Костаная 16000 зрителей собрать, это ого го
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2708
Re: Песни, танцы и ливень - Как прошел самый масштабный...
Отправлено: 05.09.23 - 16:30
#4
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]Дантист:[/b]
не смотрю А я бы посмотрел, когда с молодёжью на одной волне, сам душой молодеешь. Слушал я правда только Ирину Кайратовну и Раима когда он ещё с Артуром. Раим и Артур мне очень понравились. Да вы наверное их слышали, просто не знаете кто это был. У них кстати как Максаф любит, часть на казахском, а часть на русском.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2708
Песни, танцы и ливень - Как прошел самый масштабный музыкальный фестиваль Костанайской области
Отправлено: 05.09.23 - 16:31
#5
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Когда ездил, часто по радио крутили " Дискотека из 90","Симпа". Потом по Ютубу смотрел другие работы.

[Исправлено: saba, 05.09.2023 - 16:35]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3109
Песни, танцы и ливень - Как прошел самый масштабный музыкальный фестиваль Костанайской области
Отправлено: 05.09.23 - 16:42
#6
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газон поди весь вытоптали? как потом ногомячеры бегать будут?
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