Re: Песни, танцы и ливень - Как прошел самый масштабный...

Отправлено: - 16:30

]Дантист:[/b]

не смотрю А я бы посмотрел, когда с молодёжью на одной волне, сам душой молодеешь. Слушал я правда только Ирину Кайратовну и Раима когда он ещё с Артуром. Раим и Артур мне очень понравились. Да вы наверное их слышали, просто не знаете кто это был. У них кстати как Максаф любит, часть на казахском, а часть на русском.