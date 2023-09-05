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≡ «Создадим прецедент, заберем участок» - Акимат Костаная решает проблему брошенных земель
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47491
«Создадим прецедент, заберем участок» - Акимат Костаная решает проблему брошенных земель
Отправлено: 05.09.23 - 14:08
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На аппаратном совещании 4 сентября обсудили один из моментов, фактически не урегулированный земельным законодательством. Чтобы навести порядок с заброшенными участками, в Костанае готовы отменять прежние постановления акимата.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
345
Re: «Создадим прецедент, заберем участок» - Акимат Костаная...
Отправлено: 05.09.23 - 14:08
#1
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у нас беспрецедентное право, о чем речь?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4677
Re: «Создадим прецедент, заберем участок» - Акимат Костаная...
Отправлено: 05.09.23 - 15:01
#2
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Цитата:
Ильяс:
у нас беспрецедентное право,


Очевидно, насмотрелся американских фильмов про честных шерифов и продажных американских судей.

Цитата://участок этот заберем. - резюмировад Жундубаев. ///

Лишь бы не натворил как в Джетыгаре, ( кстати, он оттуда родом) в конце 90-х-начало 00-х; власть в целях оптимизации жилого фонда, и по решению СУДА отдала пустующие и разграбленные квартиры в многоэтажках уехавших от безисходности и бардака на ПМЖ за бугор, лицам переехавшим из разбитых и обанкротившихся совхозов из сёл Джетыгаринского района.
Уехавшие на ПМЖ, потом по тому же суду с лёгкостью вернули себе свои заново отремонтированные квартиры и в придачу с материальной компенсацией за незаконное пользование чужим имуществом и обратно продали уже отремонтированные квартиры.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13923
Re: «Создадим прецедент, заберем участок» - Акимат Костаная...
Отправлено: 05.09.23 - 15:11
#3
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Цитата:
Ильяс:
у нас беспрецедентное право, о чем речь?

прецедент бывает судебный и общественный
он явно имел ввиду прецедент в общественном плане
отобрать участок отменив постановление 90ых годов
но в судебном порядке никто по стране ссылаться на этот ПРЕЦЕДЕНТ не сможет
это частный случай.

и давно пора уже
Хозиева разъехались бросили тут дачи и стройки
превратили в свалку
а как только тронь сразу вспомнят что у них тут что то было и давай визжать
"верните нам верните!"
к слову вроде есть же постановление о строительстве?
если ты не можешь закончить стройку за 10 вроде лет то обязан снести все что возвел и отдать участок государству?
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
138
Re: «Создадим прецедент, заберем участок» - Акимат Костаная...
Отправлено: 05.09.23 - 15:55
#4
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Сулпака на 11 школе уже года два как нет. Помнится мне там 12 месяцев уже. Или руководство города не в курсе
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8305
Re: «Создадим прецедент, заберем участок» - Акимат Костаная...
Отправлено: 05.09.23 - 15:56
#5
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--Если на первом фото это здание - **За "Сулпаком", в районе школы № 11 трехэтажное здание зависло, - привел примеры аким,** --то оно с середины 80х стоит .
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