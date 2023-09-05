НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 14 из 14«1...121314
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4677
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 15:04
#196
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
моя кухарка тоже написала и на нее подадут

Цитата:
111:
суд по линии СЭЗ пол пятого



Свободу, Анджелы Дэвисс!!!
Рот, фронт!!!

[Исправлено: ACROS, 05.09.2023 - 15:05]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30176
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 15:20
#197
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Свободу, Анджелы Дэвисс!!!



Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30176
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 15:23
#198
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30176
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 16:08
#199
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну началось.
У моей кухарки будет первое в жизни уголовное дело, век воли не видать..

Профайл
Страница 14 из 14«1...121314
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS