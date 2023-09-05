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Статус русского языка в Казахстане
Статус русского языка в Казахстане
Куратор темы: maxsaf
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 13:08
Цитата:
Очевидно, скоро, по решению Токаева- будет проведён ( это его обещание народу Казахстана во время его предвыборной компании 2019 года) референдум на тему строительства или не строительства АЭС: - выходите в ЦИК с предложением о включении вашего вопроса о статусе русского языка в Казахстане в бюллетень для голосования.
maxsaf:
проведем референдум
проведем референдум
Очевидно, скоро, по решению Токаева- будет проведён ( это его обещание народу Казахстана во время его предвыборной компании 2019 года) референдум на тему строительства или не строительства АЭС: - выходите в ЦИК с предложением о включении вашего вопроса о статусе русского языка в Казахстане в бюллетень для голосования.
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 13:17
Цитата:
Это что то меняет: - люди как пользовались, так и пользуются и в повседневной, и в политической, и в социальной и в деловой жизни русским языком ( даже ВСЕ официальные бумаги гос.учреждения выдают на русском языке, так и пишут- ответ выдан на языке обращения), так и дальше будут пользоваться им, лет ещё 100 как минимум.
Проблема - выеденного яйца не стоит. Надуманный и искусственный вопрос, что бы лишний раз взбудоражит общество или как говорит молодёжь - гнать волну.
maxsaf:
потому что тихушники подло втихаря выкинули это из конституции, н
потому что тихушники подло втихаря выкинули это из конституции, н
Это что то меняет: - люди как пользовались, так и пользуются и в повседневной, и в политической, и в социальной и в деловой жизни русским языком ( даже ВСЕ официальные бумаги гос.учреждения выдают на русском языке, так и пишут- ответ выдан на языке обращения), так и дальше будут пользоваться им, лет ещё 100 как минимум.
Проблема - выеденного яйца не стоит. Надуманный и искусственный вопрос, что бы лишний раз взбудоражит общество или как говорит молодёжь - гнать волну.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13097
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 13:31
Я думаю переход на латиницу, очень сильно тормознет изучения казахского языка.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2704
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 13:35
Цитата:
Это у вас плагиат,я об этом уже говорил, но Максаф ещё сильнее возбудился и опрос организовал. Боюсь последствий Вашего повтора.Наверное точно референдум замутит.
ACROS:
Проблема - выеденного яйца не стоит.
Проблема - выеденного яйца не стоит.
Это у вас плагиат,я об этом уже говорил, но Максаф ещё сильнее возбудился и опрос организовал. Боюсь последствий Вашего повтора.Наверное точно референдум замутит.
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 14:07
Цитата:
Что вы имеете ввиду?? Первый раз мне об этом говорят.
saba:
Это у вас плагиат,
Это у вас плагиат,
Что вы имеете ввиду?? Первый раз мне об этом говорят.
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 14:13
Цитата:
Нет, Вит, я более чем уверен: - не тормознёт. Процесс изучения казахского языка и вовлечение его в повседневный оборот уже ЗАПУЩЕН и уже НИЧТО не в силах его остановить.
Про переход на латиницу: - моё личное мнение- его НИКОГДА уже не осуществлят, да и не нужен он.
Токаев, я думаю это понял и всячески оттягивает момент что бы обьявить о его НЕНУЖНОСТИ: - подбирает место и время для этого.
Vit:
переход на латиницу, очень сильно тормознет и
переход на латиницу, очень сильно тормознет и
Нет, Вит, я более чем уверен: - не тормознёт. Процесс изучения казахского языка и вовлечение его в повседневный оборот уже ЗАПУЩЕН и уже НИЧТО не в силах его остановить.
Про переход на латиницу: - моё личное мнение- его НИКОГДА уже не осуществлят, да и не нужен он.
Токаев, я думаю это понял и всячески оттягивает момент что бы обьявить о его НЕНУЖНОСТИ: - подбирает место и время для этого.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 337
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 14:31
Цитата:
мне кажется даже не вспоминает.... если не напомнят
ACROS:
понял и всячески оттягивает
понял и всячески оттягивает
мне кажется даже не вспоминает.... если не напомнят
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 14:38
Цитата:
Если Макс не будет от скуки и тоски по Родине, трендеть об этом каждый день, то я и вы тем более будем молчать.
5555:
если не напомнят
если не напомнят
Если Макс не будет от скуки и тоски по Родине, трендеть об этом каждый день, то я и вы тем более будем молчать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 30176
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 14:58
Цитата:
Он уже лет десять об этом трындит и трындит периодически..
Наверно холодильник иногда пустеет, надо больше себе образ правдоруба сделать за океаном, тогда и кидают в него что то..
ACROS:
Если Макс не будет от скуки и тоски по Родине, трендеть об этом каждый день, то я
Если Макс не будет от скуки и тоски по Родине, трендеть об этом каждый день, то я
Он уже лет десять об этом трындит и трындит периодически..
Наверно холодильник иногда пустеет, надо больше себе образ правдоруба сделать за океаном, тогда и кидают в него что то..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13923
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 15:17
Цитата:
они также ни на что не влияют как и все что ты пишешь))
просто в МОЛОКО)
но истерика показательна)
Цитата:
призжай)
поднимай вопрос
думаю после этого русский язык туууут еще больше сузиться)
Цитата:
сидим на русскоязычном форуме общаемся по русски с канадой
читаем статьи на русском
русский язык используется в магазинах в общественной жизни наравне с казахским
нет принципиально хочется чтобы он был в конституции зачем то
я вообще сторонник убрать русский язык из конституции
зачем он там? убрали его в 1995 году срочно русский язык исчез?
да нет
так и сейчас надо убрать
люди будут на нем общаться кому надо
а кому не надо не будут
делов то
процент использования русского языка в стране естественным путем сокращается
носители его-умирают-уезжают, перестают им пользоваться по разным причинам
ничего не поделаешь
maxsaf:
Согласен, мне тоже результаты опроса нравятся, красотень
Согласен, мне тоже результаты опроса нравятся, красотень
они также ни на что не влияют как и все что ты пишешь))
просто в МОЛОКО)
но истерика показательна)
Цитата:
maxsaf:
Ну давайте вместо опроса проведем референдум - так ещё круче будет
Ну давайте вместо опроса проведем референдум - так ещё круче будет
призжай)
поднимай вопрос
думаю после этого русский язык туууут еще больше сузиться)
Цитата:
maxsaf:
Это я уже выяснил - потому что тихушники подло втихаря выкинули это из конституции, никому не сообщив
Это я уже выяснил - потому что тихушники подло втихаря выкинули это из конституции, никому не сообщив
сидим на русскоязычном форуме общаемся по русски с канадой
читаем статьи на русском
русский язык используется в магазинах в общественной жизни наравне с казахским
нет принципиально хочется чтобы он был в конституции зачем то
я вообще сторонник убрать русский язык из конституции
зачем он там? убрали его в 1995 году срочно русский язык исчез?
да нет
так и сейчас надо убрать
люди будут на нем общаться кому надо
а кому не надо не будут
делов то
процент использования русского языка в стране естественным путем сокращается
носители его-умирают-уезжают, перестают им пользоваться по разным причинам
ничего не поделаешь
-
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