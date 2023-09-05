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≡ Статус русского языка в Казахстане
 
 
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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Каким должен быть статус русского языка в КЗ?
Второй государственный
Межнационального общения
Без статуса
Запретить
 
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4677
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 13:08
#76
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Цитата:
maxsaf:
проведем референдум


Очевидно, скоро, по решению Токаева- будет проведён ( это его обещание народу Казахстана во время его предвыборной компании 2019 года) референдум на тему строительства или не строительства АЭС: - выходите в ЦИК с предложением о включении вашего вопроса о статусе русского языка в Казахстане в бюллетень для голосования.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4677
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 13:17
#77
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Цитата:
maxsaf:
потому что тихушники подло втихаря выкинули это из конституции, н


Это что то меняет: - люди как пользовались, так и пользуются и в повседневной, и в политической, и в социальной и в деловой жизни русским языком ( даже ВСЕ официальные бумаги гос.учреждения выдают на русском языке, так и пишут- ответ выдан на языке обращения), так и дальше будут пользоваться им, лет ещё 100 как минимум.
Проблема - выеденного яйца не стоит. Надуманный и искусственный вопрос, что бы лишний раз взбудоражит общество или как говорит молодёжь - гнать волну.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13097
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 13:31
#78
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Я думаю переход на латиницу, очень сильно тормознет изучения казахского языка.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2704
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 13:35
#79
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Цитата:
ACROS:
Проблема - выеденного яйца не стоит.

Это у вас плагиат,я об этом уже говорил, но Максаф ещё сильнее возбудился и опрос организовал. Боюсь последствий Вашего повтора.Наверное точно референдум замутит.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4677
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 14:07
#80
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Цитата:
saba:
Это у вас плагиат,


Что вы имеете ввиду?? Первый раз мне об этом говорят.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4677
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 14:13
#81
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Цитата:
Vit:
переход на латиницу, очень сильно тормознет и


Нет, Вит, я более чем уверен: - не тормознёт. Процесс изучения казахского языка и вовлечение его в повседневный оборот уже ЗАПУЩЕН и уже НИЧТО не в силах его остановить.
Про переход на латиницу: - моё личное мнение- его НИКОГДА уже не осуществлят, да и не нужен он.
Токаев, я думаю это понял и всячески оттягивает момент что бы обьявить о его НЕНУЖНОСТИ: - подбирает место и время для этого.
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5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
337
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 14:31
#82
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Цитата:
ACROS:
понял и всячески оттягивает

мне кажется даже не вспоминает.... если не напомнят
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4677
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 14:38
#83
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Цитата:
5555:
если не напомнят


Если Макс не будет от скуки и тоски по Родине, трендеть об этом каждый день, то я и вы тем более будем молчать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30176
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 14:58
#84
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Цитата:
ACROS:
Если Макс не будет от скуки и тоски по Родине, трендеть об этом каждый день, то я

Он уже лет десять об этом трындит и трындит периодически..
Наверно холодильник иногда пустеет, надо больше себе образ правдоруба сделать за океаном, тогда и кидают в него что то..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13923
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 15:17
#85
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Цитата:
maxsaf:
Согласен, мне тоже результаты опроса нравятся, красотень

они также ни на что не влияют как и все что ты пишешь))
просто в МОЛОКО)
но истерика показательна)

Цитата:
maxsaf:
Ну давайте вместо опроса проведем референдум - так ещё круче будет

призжай)
поднимай вопрос
думаю после этого русский язык туууут еще больше сузиться)
Цитата:
maxsaf:
Это я уже выяснил - потому что тихушники подло втихаря выкинули это из конституции, никому не сообщив

сидим на русскоязычном форуме общаемся по русски с канадой
читаем статьи на русском
русский язык используется в магазинах в общественной жизни наравне с казахским
нет принципиально хочется чтобы он был в конституции зачем то
я вообще сторонник убрать русский язык из конституции
зачем он там? убрали его в 1995 году срочно русский язык исчез?
да нет
так и сейчас надо убрать
люди будут на нем общаться кому надо
а кому не надо не будут
делов то
процент использования русского языка в стране естественным путем сокращается
носители его-умирают-уезжают, перестают им пользоваться по разным причинам
ничего не поделаешь
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