Отправлено: - 15:17

maxsaf:

Согласен, мне тоже результаты опроса нравятся, красотень

maxsaf:

Ну давайте вместо опроса проведем референдум - так ещё круче будет

maxsaf:

Это я уже выяснил - потому что тихушники подло втихаря выкинули это из конституции, никому не сообщив

Цитата:они также ни на что не влияют как и все что ты пишешь))просто в МОЛОКО)но истерика показательна)Цитата:призжай)поднимай вопросдумаю после этого русский язык туууут еще больше сузиться)Цитата:сидим на русскоязычном форуме общаемся по русски с канадойчитаем статьи на русскомрусский язык используется в магазинах в общественной жизни наравне с казахскимнет принципиально хочется чтобы он был в конституции зачем тоя вообще сторонник убрать русский язык из конституциизачем он там? убрали его в 1995 году срочно русский язык исчез?да неттак и сейчас надо убратьлюди будут на нем общаться кому надоа кому не надо не будутделов топроцент использования русского языка в стране естественным путем сокращаетсяносители его-умирают-уезжают, перестают им пользоваться по разным причинамничего не поделаешь