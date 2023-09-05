Отправлено: - 15:33

Vit:

Гад ответил что уже год в этой сфере работает. Шутник блин)

Цитата:Шутки шутками, но насторожиться надо!У соседки такой умненький, такой воспитанный мальчик, но мечтал быстро и без надрыва заработать на машину Нашёл способ, и его нашли(специально ищут таких, видно)"Недолго музыка играла...недолго фраер танцевал..."Недавно суд был,10 лет дали, юность и часть молодости проведёт в зоне