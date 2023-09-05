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≡ Кредит под 1% - Как будут помогать субъектам МСБ на юге Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47489
Кредит под 1% - Как будут помогать субъектам МСБ на юге Костанайской области?
Отправлено: 05.09.23 - 14:29
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Займы рассчитаны на инвестиции и пополнение оборотных средств. По решению банка возможен льготный период по погашению основного долга сроком до 2-х лет. Кроме того, решили вопрос с залоговым имуществом - один из самых проблемных для субъектов МСБ.
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* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4675
Кредит под 1% - Как будут помогать субъектам МСБ на юге Костанайской области?
Отправлено: 05.09.23 - 14:29
#1
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Цитата://компьютеров и электрооборудования, машин, оборудования, автомобилей и прочих//

Классно!! Будем покупать аркалыкские "Эпл", только с надкушенным яблоком уже с двух сторон, так по крайней мере, не обвинят в промышленном плагиате и рассекать по автобанам, построенным во времена Елбасы и значительно превосходящие по комфортности и безопасности ( по его же утверждениям) автобаны Европы, на автомобилях собранных в Джангельдинском Детройте.
И самое, главное: - цена этих изделии будет доступная для простых людей, из -за низкой ПРОЦЕНТНОЙ ставки: - что такое 1% , совсем чепуха против нынешних 25%.
Это с ляма всего лишь - 10 000 тенге; 111 больше на грушевый за вечер тратит.
Правда оставшие 6% придётся ждать месяцами если не годами - государство как всегда, не торопиться в этой части выполнения своих обязательств.

[Исправлено: ACROS, 05.09.2023 - 14:34]
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